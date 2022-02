Tours : élèves de Première et Terminale bloquent le lycée Grandmont, inquiets pour leur bac

Plusieurs centaines d'élèves de Première et Terminale ont bloqué l'entrée du lycée Grandmont à Tours, ce jeudi matin. Un blocage pour dénoncer les modalités d'organisation du baccalauréat. Les lycéens sont inquiets et estiment n'être pas suffisamment préparés aux épreuves.

Des poubelles entassées les unes sur les autres bloquent le portail du lycée Grandmont, à Tours. Devant les grilles, environ 300 lycéens, principalement des élèves de Première et Terminale manifestent ce jeudi matin, avant de rejoindre le cortège d'étudiants dans l'après-midi, place Jean-Jaurès. Ils dénoncent les modalités d'organisation du baccalauréat et estiment n'être pas suffisamment préparés aux épreuves.

De nombreuses heures de cours manquées à cause du Covid

La faute notamment au Covid et au nombre élevé de contaminations. "Non seulement, nous, élèves, sommes absents, mais les professeurs aussi. J'ai beaucoup de profs qui ont le Covid et beaucoup d'heures qui ont sauté", remarque Thelma. Des heures de cours ensuite difficiles à rattraper. "Aucun cours n'a été rattrapé. On rattrape chacun de notre côté, comme on peut, mais ce n'est pas suffisant", regrette Sarah. "Il nous manque beaucoup de cours et beaucoup de méthodes."

Les grilles du lycée Grandmont à Tours ont été bloquées par des poubelles et meubles tagués par les élèves manifestants. © Radio France - Chloé Martin

"Les profs ne peuvent pas rattraper individuellement. Et ils n'ont pas le temps, ils nous disent tout le temps qu'on est en retard dans les programmes", ajoute Kelly. Pas le temps de se pencher en détails sur certaines notions en cours. Surtout quand il faut reprendre les cours de l'année de Première. "Par exemple en maths, notre professeure a dû nous faire rattraper énormément de chapitres de l'année dernière. Sinon, on aurait eu trop de lacunes."

Des aménagements d'épreuves jugés insuffisants

Les épreuves du bac ont tout de même été allégées : les élèves de Première ont trois à quatre textes de français en moins à étudier, selon les filières, tandis que pour les Terminales, les épreuves de spécialité sont décalées de mars à mai. Des aménagements insuffisants pour les manifestants, comme Perrine. "On aurait préféré avoir le choix entre les notes du contrôle continu et les notes des épreuves du bac, parce qu'on a trop de lacunes."

On veut juste être rassurés et accompagnés - Sarah, élève de Première

Certains élèves sont montés sur des poubelles, à l'entrée du lycée Grandmont, pour manifester contre le manque de préparation au baccalauréat, notamment l'annulation de bac blanc. © Radio France - Chloé Martin

"On veut juste être rassurés et accompagnés", demande Sarah. "Les bacs blancs sont annulés ou repoussés, ça veut dire que pour l'instant, on n'a jamais été confrontés à des examens. On est forcément inquiets pour l'avenir." Ces élèves auront tous vécu leurs années lycée sous le Covid, comme l'impression d'être une génération sacrifiée. "Ça fait trois ans qu'on vit ça. C'est super dur pour le mental et on ne nous a pas aidés. Donc on veut vraiment que ça change", espère Charlotte.