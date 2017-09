Tours, en recul au palmarès des meilleures ville étudiantes

Le magazine l'Etudiant a classé Tours à la 26ème place de son palmarès 2017

Tours vient de prendre une claque au palmarès des meilleures villes étudiantes publié par le magazine "L'Etudiant". La ville est classée 26ème sur 44, loin derrière Angers, Poitiers ou encore Dijon. Le classement prend en compte l'évolution du nombre d'étudiants, la densité de l'offre de formations, le dynamisme de la vie étudiante, les transports et le logement. Par rapport à 2016, Tours rétrograde de trois places, un classement qui surprend et déçoit les étudiants de troisième année qui se sentent plutôt bien à Tours.

"Ce qui est sympa à Tours c'est que les transports pour aller au cinéma ou au café en ville sont facilités. Et puis c'est une ville à taille humaine où l'on a le temps de travailler et se distraire en même temps" Mourad, étudiant en Master 2 de mathématiques

Qu'ils soient en 1ère, 2ème ou 3ème année, le ressenti des étudiants sur le campus ne correspond donc pas du tout au classement du magazine.Pour eux, Tours, 26ème, 30ème ou 15ème meilleure ville étudiante, cela ne représente pas grand chose car leur ressenti ne se met pas en statistiques. Et pourtant dans le classement, l'attractivité de Tours est à la traîne. En 10 ans, le nombre d'étudiants n'a augmenté que de 5% contre 22% à la ville d'Angers. En licence, les étudiants angevins réussissent mieux que les tourangeaux, 58% de réussite contre 41%.

Il y a heureusement des points positifs comme le logement étudiant. Julie, en 1ère année de licence physique-chimie, confirme:" je suis dans un appartement à dix minutes de la Fac et je paye 350 euros, c'est raisonnable". C'est au palmarès des aides à la culture et aux loisirs que Tours s'en sort encore le mieux avec le passeport culturel à 8 euros, un passeport que Cindy en licence 3 de biologie trouve intéressant: "je l'ai utilisé plein de fois le PCE, c'est pratique et pas cher, on a de bonnes réductions, c'est vraiment pas mal". L' Etudiant a décerné la note de 10 à Tours pour les inItiatives locales. Dans ce classement, Tours obtient au final 72 points contre 93 à Poitiers et 98 pour Angers. La meilleure ville étudiante est Lyon avec 111 points, suivie de Grenoble et Toulouse 110.