Tours - Entre 400 et 500 personnes manifestent contre la réforme du lycée et la baisse de moyens

Plusieurs centaines de lycéens et enseignants ont défilé ce jeudi matin contre la réforme du lycée et le manque de moyens dans plusieurs établissements. Une AG s'est déroulée à la fin de la manifestation pour décider de la suite du mouvement.

Tours, France

Des enseignants, des parents d'élèves, et des lycéens ont manifesté ce jeudi matin dans les rues de Tours à l'appel du SNES, de Sud-Education, de la CGT et des syndicats lycéens, l'UNL et la FIDL...

Le cortège de 400 à 500 personnes a défilé dans le centre de Tours en passant devant différents lycées. Une grève touche aussi les établissements dont les cours risquaient d'être perturbés. Les profs et les élèves protestent contre la réforme des lycées, du baccalauréat et de Parcours Sup. Ils demandent aussi l'arrêt des suppressions de postes.