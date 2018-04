Entre 800 et 1.000 lycéens ont manifesté ce matin à partir de 10 heures dans les rues de Tours contre la loi Vidal sur l'accès à l'enseignement supérieur ! Une déambulation de la Place Jean Jaurès à la Rue Nationale, sans trop de but précis. Ils ont organisé plusieurs barrages tôt ce matin : blocus total devant le lycée Grandmont et Balzac; blocus filtrant à Vaucanson et Paul-Louis Courier.

A #Tours, plusieurs centaines de lycéens manifestent contre la loi Vidal pic.twitter.com/qw69HuzzNE — Camille Charpentier (@CamCharpentier) April 12, 2018

Les lycéens se sont ensuite rendus à la faculté des Tanneurs de Tours pour inciter les étudiants à rejoindre leur mouvement, et àparticiper à des débats. Les lycéens qui promettent d'organiser d'autres blocages ce vendredi et qui ont aussi essayer de rameuter d'autres lycéens comme à Descartes.. Ce sont des étudiants qui menaient le cortège avec une banderole où on pouvait lire : "Liberté d'étudier, et lycées en lutte". On crie des slogans comme "la rue est à nous" ou "non à la sélection" ou bien "résistance".