Indre-et-Loire : il passe son bac à 14 ans

Il a 14 ans et il est ce, lundi matin, sur les bancs pour réfléchir au sujet du bac de philosophie à Tours. Alexandre Canault est le plus jeune candidat de la région Centre-Val de Loire. Il a sauté trois classes et a assisté à un mois de cours l'an dernier.

Tours, France

À quel âge avez-vous passé votre baccalauréat ? 17, 18 ou peut-être 19 ans ? Il est en tout cas peu probable que vous l’ayez passé à 14 ans comme Alexandre Canault. Ce Tourangeau est né en juillet 2004 contrairement à ses camarades nés en 2001. Scolarisé au lycée Jean Monnet de Joué-lès-Tours en terminale S, il passe le bac cette année. Pour cela il a sauté : la grande section, le CM2 et la classe de 4ème. Cela semble être de puisque sa mère a passé son bac a 15 ans et sa sœur le passe cette année aussi, mais à 17 ans.

Pourtant quand on aperçoit Alexandre, hormis son jeune visage, rien ne permet de comprendre qu'il a 14 ans. Même à propos de ses révisions, le jeune homme reste placide : " _J'ai travaillé petit à petit toute l'année pour m'assurer des révisions assez courtes_. Habituellement, je gère assez bien le stress ".

En cours, il n'apprend pas grand chose

Quand il ne saute pas de classe, il lui arrive aussi de ne pas aller en cours, car il a déjà lu et fait le programme. C'est le cas de l'an dernier, en 1ère, Alexandre Canault n'assiste qu'à 1 mois de cours. " J'avais déjà vu le programme et les cours ne m'intéressaient vraiment pas car je les connaissais déjà, donc j'ai eu une immense baisse de motivation pour aller en cours. "

Avec tous ces mois passés sans aller au lycée, on peut s'attendre à ce qu'il n'ait pas trop d'amis ou des problèmes avec. " Aucun problème ", assure-t-il. "Physiquement on ne voit pas que je suis plus jeune et ça peut même aider à créer des liens. "

Sa mère soulagée qu'il quitte le lycée

Assise à côté de lui, sa mère, Anne-Gaëlle fait part de sa joie de le voir quitter le lycée et ces années à le voir surnager en cours. " Le Bac marque la fin d'un certain mode d'apprentissage. La Fac c'est différent, ça lui conviendra mieux. "

En tout cas, avec sa quinzaine de points d'avance et ses 14 de moyenne générale, il devrait donc avoir son Baccalauréat sans trop de problème. Pour la suite, Alexandre envisage de poursuivre des études supérieures dans le but de devenir psychiatre.