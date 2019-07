Tours : La moitié des 58 écoles de la ville seront reconstruites ou rénovées dans 10 ans

110 millions d'euros investis sur 10 ans. C'est l'ambitieux projet de la ville de Tours pour la remise en état de ses écoles. Entre 11 et 13 écoles seront reconstruites entièrement, en plus des nouvelles écoles Simone Veil et Menneton.

Le plan de rénovation et de reconstruction des écoles sur le centre et sud de la ville de Tours

Indre-et-Loire, France

La ville de Tours a présenté mardi 2 juillet son "plan Ecoles". Après plusieurs mois d'analyses de l'existant, la mairie a dévoilé un plan de 110 millions d'euros sur dix ans, dont 44 millions d'euros à la charge propre de la ville (le reste de la somme sera apportée par l'Etat, la Région et par "le mécénat" a dit le maire Christophe Bouchet). Sur ses 58 écoles primaires et maternelles, Tours envisage d'en reconstruire entre 11 et 13. 7 écoles bénéficieront d'une rénovation profonde, et une petite dizaine aura droit à des travaux de rénovation et de mises aux normes. Ce "plan Ecoles" se fera en deux phases : 2019-2024 et 2024-2029.

On a des écoles dans un état déplorable. Le maire de Tours Christophe Bouchet

Liste des écoles qui seront reconstruites

Maternelle Jean de la Fontaine

Elémentaire Claude Bernard

Maternelle Kleiber

Maternelle Mermoz et Elémentaire Maryse Bastié

Primaire Montjoyeux-Maupassant

Maternelle Daudet et Elémentaire Mistral

Primaire Vigny-Musset

Maternelle Marie Curie

Ecole primaire Raspail

Elémentaire et maternelle Victor Hugo, un projet de regroupement est en cour d'étude

La première phase ira de 2019 à 2024, coûtera 44 millions d'euros et touchera 16 écoles (Simone Veil, Jean de la Fontaine, Albert Camus, Michelet, Jules Ferry, Victor Hugo, George Sand, Claude Bernard, Kleiber, Marie Curie, Menneton, Alain, Giraudoux, Flaubert). La 2ème phase du "plan Ecoles" ira de 2024 à 2029, pour une douzaine d'écoles.

Le plus gros chantier de ce plan école, ce sera la démolition-reconstruction de l'école Bernard, dans le Sanitas, pour un coût de 10,5 millions d'euros. Quatre écoles du quartier prioritaire sont concernées par ce plan, notamment via le financement de l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, à hauteur de 6,4 millions d'euros pour l'Etat.