Tours : la nuit de l'orientation se déroule ce jeudi de 17h à 21h à l'hôtel de ville

C'est un moment très redouté pour les jeunes, le choix de la formation ou de l'orientation après le lycée ou le collège. Pour les aider ce soir la Chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire organise sa 3ème nuit de l'orientation entre 17h et 21h à l’hôtel de ville de Tours. L'entrée est gratuite. Plus 120 métiers seront représentés, pour plus de4 000 collégiens, lycéens ou étudiants présents.

Sur place, les jeunes trouveront un espace speed-dating, un espace digital, un escape-game, un stand de retrogaming ou des ateliers de démonstrations pratiques. Les élèves seront accueillis par un DJ dans le péristyle de l’hôtel de ville. Aujourd’hui, de 17 h à 21 h, à l’hôtel de ville de Tours.

C'est très stressant pour les parents

La manifestation vise aussi à rassurer les parents, souvent très inquiets pour l'avenir de leur enfant. C'est le cas de Cathy. Elle est la mère d'un élève de Terminale. "C'est très compliqué et je suis assez inquiète pour les jeunes car selon moi, Parcoursup, cela va faire beaucoup de gâchis, beaucoup de déchets pour les élèves de terminale qui n'ont pas de dossiers très solides. C'est stressant pour les parents. On va chercher l'élitisme selon moi".

