Tours : le magazine pour enfants Fritz se fabrique avec les élèves de CM2 de la ville

Toute cette semaine a eu lieu la 33e édition de la semaine de la presse et des médias. L'occasion pour les élèves de mieux comprendre comment se fait l'information et comment les médias fonctionnent. Pour ça, rien de mieux que de fabriquer soi-même un journal. Le magazine tourangeau Fritz construit ses hors-séries avec des classes de CM2 de la ville de Tours. Cette semaine, c'est une classe de l'école Raspail qui s'est lancée le défi.

Construire un journal en répondant à une ligne éditoriale

Première étape, la conférence de rédaction. Chaque élève propose ses idées pour remplir les différentes rubriques du journal. Culture, sport, citoyenneté ou encore environnement, autant de thèmes où il faut trouver des sujets. "On peut parler des désastres qu'ont causé l'homme dans des mines partout dans le monde. Ça peut être intéressant", propose un élève. "Mais ce n'est pas à Tours", rétorquent d'autres.

Car oui, petite difficulté supplémentaire, il faut des sujets qui répondent à quelques critères bien précis. "Que ça soit en Touraine, dans l'actualité, pour les enfants et que ça donne envie", résume devant la classe Christelle Hélène-Kibleur, co-fondatrice et directrice de publication du magazine. C'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale, une notion que découvrent les élèves, comme tout le vocabulaire du journalisme.

Fritz est un magazine tourangeau destiné aux enfants. Depuis la rentrée 2021, les hors-séries sont construits directement avec les élèves de CM2. © Radio France - Chloé Martin

Cette conférence est aussi l'occasion d'argumenter et de défendre ses idées. "C'est un peu dur parce qu'on n'est pas trop d'accord entre nous parfois. Mais des fois, on réussit à s'entendre", remarque Aïssa. "Quand on ne défend pas assez nos idées, ça ne marche pas", ajoute Alima.

"Parfois, ils sont frustrés parce qu'ils veulent parler du foot. Mais justement, avoir un cadre, c'est intéressant et ils arrivent à trouver de bons sujets", commente Christelle Hélène-Kibleur. "Souvent, on est bluffé de la pertinence de certaines idées. Ils sont concernés par tout ce qui les entoure, surtout au niveau local. Ils voient très bien qui est le maire, tous les grands enjeux municipaux. On sent qu'ils sont au courant", note Matthieu Pays, l'autre co-fondateur et directeur de la rédaction de Fritz.

Une bonne manière de faire de l'éducation aux médias

Les deux apprennent également aux enfants à prendre du recul sur l'actualité et ce qu'ils lisent. "C'est l'âge où ils doivent vraiment apprendre à décrypter l'information, savoir si c'est une bonne info. Voilà, qu'ils aient ce réflexe, c'est comme apprendre à nager", espèrent-ils.

Une éducation aux médias également essentielle pour la maîtresse de cette classe, Lésia Maestracci : "les écrans et les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur que je trouvais vraiment intéressant de travailler autour des différents types de médias. Puis éduquer aussi à comment faire le tri entre les informations et se méfier de tout ce que l'on peut lire." Là, au moins, ses élèves liront ce qu'ils écriront.

L'atelier d'écriture se poursuit pour une publication dans deux mois, fin mai début avril. Le magazine sera alors diffusé dans toutes les écoles de la ville de Tours et aux abonnés habituels. Au total sur trois années scolaires, entre 2021 et 2024, le magazine Fritz devrait faire ce type d'ateliers dans 15 classes tourangelles.