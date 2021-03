Tours : le manque de moyens de l'université évoqué à l'assemblée nationale

L'université de Tours a été évoquée à l'Assemblée nationale, ce matin. Le député du Val d'Amboise a interrogé la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Daniel Labaronne a relayé une motion votée à l'unanimité par le conseil d'administration de l'université de Tours, en janvier, motion dans laquelle le manque de moyen est dénoncé.

5.000 étudiants supplémentaires en cinq ans, sans que le budget ne suive

L'université de Tours comptait 26 000 étudiants en 2015. 31 000, lors de la dernière rentrée, mais l'évolution de la subvention pour charge de service public n'a pas suivi. La SCSP, pour faire simple, c'est le budget donné par l'Etat pour assurer le fonctionnement de la fac et les frais de personnel. Si on fait le ratio entre le montant de cette subvention et le nombre d'étudiants, notre université est une des moins bien loties de France, comme Daniel Labaronne l'a rappelé à la ministre : "ce ratio s'est dégradé, depuis 2015, de 5.943 euros par étudiants à 5.303 euros en 2020. C'est bien en-dessous d'Orléans, le deuxième pôle universitaire de notre région, où ce ratio atteint 7.347 euros".

"L'université de Tours est donc actuellement une des moins bien loties de France, aussi bien en emplois qu'en crédit de fonctionnement". Daniel Labaronne

En réponse, la ministre Frédérique Vidal a rappelé différentes subventions récemment allouées à l'université de Tours : trois millions d'euros pour développer l'enseignement à distance, cinq millions pour la rénovation des bâtiments et sept millions d'euros pour la fameuse subvention pour charge de service public. Quelques minutes auparavant, le député d'Amboise avait rappelé qu'il faudrait 22 millions d'euros pour simplement retrouver le même ratio par étudiant qu'en 2015.