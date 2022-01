Tours : le quartier du Sanitas labellisé "Cité éducative"

Le quartier du Sanitas à Tours et celui de la Rabière à Joué-lès-Tours sont tous deux labellisés "Cités éducatives" par le gouvernement.

La nouvelle a été annoncée par Jean Castex, ce samedi. Le Premier ministre, en déplacement à Grenoble dans le cadre du comité interministériel de la ville, a dévoilé la création de 74 nouvelles "Cités éducatives" en 2022. Parmi les quartiers retenus, celui du Sanitas à Tours. Un label qui permettra à la ville de financer de nouveaux projets pour les jeunes de ce quartier prioritaire.

"C'est une bonne nouvelle pour le quartier du Sanitas et une reconnaissance de l'ambition éducative que nous portons et allons pouvoir développer avec des moyens nouveaux !", s'est réjoui sur Twitter Franck Gagnaire, adjoint à la ville de Tours, délégué à l'éducation et à la jeunesse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le Sanitas rejoint ainsi le quartier de la Rabière, à Joué-lès-Tours, labellisé en janvier 2021. Ce label permet de mieux prendre en charge éducativement, sur les temps scolaires et périscolaires, les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans.