Théo, entré chez les Compagnons du Devoir il y a deux ans, est chargé de mettre l'imprimante en marche. Cette machine n'a pas besoin de papier mais plutôt de plastique. " On est en train de réaliser le logo des Compagnons du Devoir. On a un fil en plastique qui chauffe à partir de 150 degrés. La pièce sort ensuite en trois dimensions, couche par couche ", explique-t-il.

Une telle imprimante ne se limite pas à la création de logos. " On peut imprimer des maisons, du chocolat ! Des tests sont faits pour imprimer de la matière humaine ou des prothèses pour le pharmaceutique. Tout est possible ", souligne Jérôme, un autre Compagnon de la filière industrie.

Une vraie révolution s'annonce et les Compagnons du Devoir savent qu'ils ne doivent pas la manquer. " Hier, nous étions sur les chantiers dans le bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes plus dans l'industrie, à réparer, sur des opérations de maintenance. Les industries sont en train de se développer donc si on ne se développe pas avec elles, on ne pourra plus y travailler ", reconnaît Théo.

Avant de lancer l'imprimante, il faut réaliser une maquette sur ordinateur © Radio France - Aurore Richard

Les jeunes collégiens venus aux portes ouvertes se sont laissés séduire par cette imprimante 3D. " Ils veulent savoir comment ça marche, ce qu'on peut faire avec, jusqu'où on peut aller, etc ", se réjouit Théo. Les jeunes peuvent même tenter de s'y mettre chez eux. Désormais, ils peuvent acquérir cette machine pour quelques centaines d'euros.