Tours : les parents d'élèves de l'école Musset-Vigny sont en colère

Indre-et-Loire, France

Des fenêtres qui ne ferment pas, des gouttes d'eau qui tombent des plafonds dans deux des neuf classes de l'école, des toilettes dans un piteux état, les parents d'élèves sont en colère et se sentent abandonnés aux dires de ces mamans rencontrées sur place : "il y a des moisissures, ils ont refait le toit mais il y a toujours des fuites d'eau, ce n'est pas possible de tenir encore 10 ans comme cela explique Julie. La mairie nous dit de mettre des scotches sur les fenêtres, c'est limite comme réponse quand même dit pour sa part Karima. Je connais l'école depuis 2008 puisque ma première fille y est entrée cette année là, il n'y a rien de changé. Comme est-ce possible d'apprendre dans de telles conditions se demande Jamica"

Un exemple de la vétusté de cet établissement scolaire - ©David Tabareau

Alors les parents d'élèves de cette école qui date des années 60 et qui accueille 229 enfants ont décidé d'écrire à la mairie ainsi qu'à l'inspection académique pour y dénoncer cette situation qui perdure. L'adjoint à la ville de Tours Mauro Cuzzoni semble prendre conscience de l'urgence, lui qui est administrateur de cette école : "ce qui peut être fait sera fait immédiatement, on m'avait fait remarquer des infiltrations d'eau au niveau du toit, des murs qui étaient fissurés, un entretien au niveau des espaces verts et de la cour, ce sont des sujets sur lesquels je peux, avec l'aide des services de la ville, intervenir assez rapidement. Quand j'entends dire les parents que l'on ne pourra pas attendre 10 ans et bien je peux leur assurer d'ores et déjà que cela ne sera pas 10 ans mais moins". Mauro Cuzzoni évoque plutôt un délai de 5 ans pour la reconstruction totale de l'école Musset-Vigny qui fera partie, selon lui, des priorités. Il y en aura pour 7 millions d'euros.