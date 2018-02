Indre-et-Loire, France

Plusieurs syndicats et organisations étudiantes appelaient à la grève ce jeudi 1er février, partout en France. Ils dénoncent la plateforme Parcoursup (qui remplace le très décrié APB) et la réforme du baccalauréat, à peine lancée par le ministère. A Tours, la manifestation a réuni 70 personnes devant la préfecture. Il n'y avait quasiment aucun lycéen, pourtant les plus concernés par la réforme du Bac et de la plateforme Parcoursup.

Ce sera le Bac à la carte, par territoire, par lycée. Ce sera une inégalité profonde. Une manifestante

Voilà maintenant deux semaines que la plateforme Parcoursup est en place, mais chaque jour, des critiques se font entendre. Le nouveau système de vœux inquiète les lycéens en Terminale. "C'est angoissant. On ne sait pas comment faire" explique par exemple Claire Albin, du lycée Léonard de Vinci d'Amboise. Elle aimerait faire du Droit, sans garantie d'être acceptée, car les places sont limitées. Des inquiétudes entendues quotidiennement par Murielle Navarro. "Je trouve les élèves très inquiets car ils vont devoir faire des vœux non-hiérarchisés" dénonce cette enseignante dans le lycée d'Amboise (également déléguée Force Ouvrière), "sans aucune garantie que leur choix pourra être accepté".

Ce nouveau système Parcoursup n'est pas républicain. Murielle Navarro, enseignante au lycée d'Amboise et déléguée FO

Cédric Ardouin a également manifesté ce jeudi à Tours. Il est le référent départemental de l'Unef, le syndicat étudiant. "Aujourd'hui, les lycéens, les étudiants ne sont plus libres de leur choix" selon lui. L'Unef et les autres syndicats pointent aussi les risques du futur Bac, avec une part de contrôle continu. Il pénalisera encore plus les élèves défavorisés selon les syndicats.