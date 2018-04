A Tours, comme dans une dizaine d'autres universités en France, un collectif d'étudiants contre la Loi Vidal a tenté ce mardi de bloquer la Fac des Tanneurs et d'empêcher la tenue des cours. Près de 300 étudiants se sont donc réunis en assemblée général et la majorité d'entre eux, environ 200 étudiants, ont voté le blocage reconductible de la fac, même si il n'y a pour l'instant aucune conséquence sur le fonctionnement de la faculté. Agnès et Zaccharia sont les portes-paroles de ce collectif étudiants contre la loi Vidal. Ils expliquent qu'ils sont mobilisés depuis 2 à 3 mois. Ils parlent de privatisation de l'enseignement supérieur, par la sélection à l'université. Ils évoquent des inégalités entre étudiants en fonction des revenus et du lieu géographique.

Dans la matinée, une poignée d'étudiants sont allés soutenir les cheminots lors de leur manifestation devant le siège régional de la SNCF. L'Université de Tours compte 30.000 étudiants toutes filières et tous sites confondus.