Tours : pour éviter les cartables trop lourds, Notre-Dame La Riche remplace les manuels par des tablettes

C'est un fléau régulièrement dénoncé, à chaque rentrée scolaire : le poids des cartables pour les collégiens, notamment les élèves de 6e. A tel point que la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves, a demandé la semaine dernière une loi sur le sujet. Selon les spécialistes, le poids d'un cartable ne devrait pas dépasser 10 % du poids de l'enfant.

Pour remédier à ce problème, l'Institution privée Notre-Dame La Riche de Tours a mis en place à la rentrée 2020 un nouveau système : le remplacement des manuels scolaires par une tablette numérique, qui contient l'ensemble des livres digitalisés. D'abord instauré pour les 130 élèves de la 6e, le dispositif a été reconduit à la rentrée 2021 pour les élèves de 5e. "Les élèves, notamment les 6e, emmènent tout, parfois même des matières qu'ils n'ont pas" constate Vincent Langlois, directeur adjoint 6e et 2nde, "il fallait trouver quand même quelque chose pour qu'on sorte ce complexe de la tortue ! Et la tablette a un avantage indéniable."

Un dispositif étendu l'année prochaine

Que ce soit Auriane, Keyla, Victor ou Dimitri - tous élèves de 6e - ils n'y trouvent rien à redire. Le sac est "beaucoup moins lourd", la tablette "plus pratique" aussi "parce qu'on oublie pas [nos] manuels". Pauline Delplanque, professeur d'histoire-géographie, est également conquise, "ça permet de rendre vivant la matière avec des ressources illimitées, des vidéos ou des cartes numériques par exemple".

On n'a pas fait disparaître les cahiers - Vincent Langlois, directeur adjoint

Reste que cet outil pédagogique est un écran de plus dans l'univers des enfants. Un point qui a fait l'objet d'une réflexion au sein de l'établissement. "Tous les cours sont possibles avec la tablette mais on ne sort pas forcément la tablette en permanence" explique Karine Dochez, la responsable des études des collégiens. "On a aussi des photocopies et des cahiers car on sait que par rapport aux sciences cognitives et au développement du cerveau il faut que les enfants manipulent, écrivent, réfléchissent avec leurs mains." Raison pour laquelle les enfants ont un apprentissage sur la gestion du temps passé devant les écrans. "Le but, lorsqu'on a présenté le projet aux parents, a quand même été de les rassurer sur le fait qu'on allait se servir de cette tablette comme d'un outil, et que ce n'était pas une fin en soi" abonde Vincent Langlois. "Il n'y a pas systématiquement besoin de la tablette. On n'a pas fait disparaître les cahiers, on n'a pas fait disparaître l'écrit. Pour les devoirs à la maison, on a communiqué avec les parents pour leur dire que si l'utilisation de la tablette est nécessaire, ce sera stipulé."

L'Institution a investi 85.000 euros pour le développement du réseau au sein de l'établissement, les parents, eux, doivent s'acquitter d'une location de 10 euros par mois pendant dix mois. La direction envisage d'étendre le dispositif à cinq nouvelles classes pour la rentrée prochaine.