Tours : profs et lycéens appelés à descendre dans la rue ce jeudi

Plusieurs syndicats d'enseignants et de lycéens ont appelé à faire grève et à manifester ce jeudi dans les rues de Tours. Ils s'opposent à la réforme du lycée et du baccalauréat. Un rendez-vous est donné à 10 heures, place de la préfecture.

Les enseignants et les lycéens sont appelés à manifester contre la réforme du lycée et du baccalauréat, ce jeudi à Tours. (Le lycéen Vaucanson, illustration)

Les cours pourraient être largement perturbés dans les lycées d'Indre et Loire ce jeudi. La CGT, le SNES, Sud éducation et les syndicats lycéens UNL et FIDL appellent à manifester contre la réforme du baccalauréat et du lycée. Un rassemblement est prévu à 10 heures place de la préfecture. Le cortège doit ensuite se rendre devant les différents lycées de tours : Balzac, Descartes et Paul Louis Courier, avant une assemblée générale à la fac des tanneurs.

L'intersyndicale, emboîte le pas aux professeurs du Lycée Vaucanson, qui se sont mobilisés la semaine dernière. Elle dénonce une réforme aux contours encore flous, mais aussi des risques de suppressions de postes dans les établissements. La réforme prévoit notamment la fin des séries L, ES et S au profit d'un tronc commun associé à des enseignements dits de spécialité.

Une spécialisation qui arrive trop tôt pour les syndicats d'enseignants

Pour les syndicats, les élèves risquent d'être moins bien préparés aux études supérieures. "Avant, un élève de terminale S, faisait des mathématiques, de la physique et de la SVT", rappelle Anne Grandet, enseignante au lycée Paul-Louis Courier, et encartée SNES. "Maintenant, cet élève au profil scientifique ne devra choisir que deux matières. C'est généralisable. Nous craignons que la formation ne soit pas du tout renforcée mais au contraire appauvrie."

Ce sont des jeunes qui commencent à avoir des idées, mais des idées qui vont pouvoir évoluer. Il y a quelque chose de très lourd qui pèse sur leurs épaules pour leur avenir." - Un responsable de la CGT éducation

Les lycéens vont devoir choisir leurs enseignements de spécialité pour la classe de première dès la fin de second semestre de seconde. Un choix qui arrive bien tôt pour les syndicats, qui craignent que les élèves ne se ferment des portes pour l'avenir. "Avant, les lycéens allaient vers un bac qui leur permettait d'aller vers des études supérieures. Aujourd'hui, on leur fait peser sur les épaules des choix qui vont leur fermer ou ouvrir des portes pour la poursuite des études", assure Sylvain Fauvinet, professeur de français et d'histoire-géographie au Lycée Professionnel d'Arsonval à Joué Les Tours et responsable de la CGT éducation. "Toute la difficulté, c'est ce sont des jeunes qui commencent à avoir des idées, mais des idées qui vont pouvoir évoluer. Il y a quelque chose de très lourd qui pèse sur leurs épaules pour leur avenir. "