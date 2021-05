Tours : quatre millions d'euros en cinq ans pour améliorer l'accès au numérique dans les écoles

Première priorité : le cablage des écoles élémentaires, pour qu'Internet soit dans toutes les classes. Pour l'instant, sur les 58 écoles de la ville, il n'y en a qu'un tiers qui dispose d'Internet dans toutes les salles et c'est de plus en plus problématique selon Franck Gagnaire, l'adjoint au maire chargé de l'éducation : "Il y a évidemment des manuels scolaires qui existent encore, mais il y a aussi de plus en plus de ressources en ligne que les enseignants ont besoin de montrer à leurs élèves. Si vous n'avez pas accès à Internet dans toutes les salles, c'est un vrai handicap. Aujourd'hui, on voit se développer des choses très artisanales dans les classes. Vous avez des enseignants qui partagent leur connexion 4G sur leur téléphone personnel pour pouvoir se raccorder à l'internet.Il y a aussi parfois des bricolages avec des câbles qui sont tirés d'une salle à l'autre. On ne pouvait pas laisser ça comme ça"

Il faut aussi mieux équiper les classes, acheter des systèmes de projection, des ordinateurs, etc... Enfin, la municipalité annonce la création d'un E.N.T : un Espace Numérique de Travail qui existe déjà dans de très nombreuses villes et qui permet des échanges directs entre enseignants, enfants et parents d'élèves. A Tours, tout continue à passer par le carnet de correspondance, et c'est un système qui a montré ses limites lors des confinements.