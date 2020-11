Tours : rassemblement des syndicats d'enseignants ce mardi à 10H00 devant la préfecture d'Indre-et-Loire

Cinq syndicats de l'Education Nationale (SNUIPP, SNES-FSU, FO, CGT Education, Sud Education) maintiennent l'appel à la grève ce mardi 10 novembre dans les écoles, collèges et lycées pour exiger des mesures sanitaires renforcées. Ils se rassembleront à 10H00 devant la préfecture à Tours.

A Tours, un rassemblement a lieu à 10h00 devant la préfecture d'Indre-et-Loire mardi 10 novembre. Tous les syndicats, hormis l'UNSA qui ne participe pas à l'intersyndicale, estiment que les réponses de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, aux revendications sont insuffisantes notamment la mise en place des demi-groupes et le retour aux cours à distance dans les lycées.

Sylvain Fauvinet, de la CGT Education, est professeur d'histoire-géographie dans un lycée professionnel de Joué-lès-Tours. Il réclame beaucoup plus à Jean-Michel Blanquer que le dédoublement des classes.

La mise en place de ce dispositif ne se fait pas d'un claquement de doigt et ça ne règle pas la question sanitaire même si cela va donner un peu d'oxygène aux établissements. Il faut procéder dès à présent à des recrutements de personnels dans les listes complémentaires aux concours - Sylvain Fauvinet, CGT Education

Dans les écoles, Sud Education se fait l'écho des inquiétudes des enseignants et des parents d'élèves car le port obligatoire du masque chez les enfants à partir de 6 ans et la distanciation sont très difficiles à faire respecter. Guillaume Blanchard, co-secrétaire de Sud Education en Indre-et-Loire, demande un plan d'urgence pour donner plus de moyens à l'école.

Nombreux sont les enseignants qui ne se sentent pas en sécurité tant il est difficile de faire respecter à des enfants de primaire les règles sanitaires. Par ailleurs, il faut réduire le nombre d'effectifs par classe de manière durable et on demande pour cela un plan d'urgence - Guillaume Blanchard, Sud Education

Une délégation de l'intersyndicale sera reçue par la préfète mardi matin après la manifestation devant la préfecture à Tours. La grève pourrait entraîner la fermeture de 6 écoles et des perturbations dans 13 autres écoles à Tours.