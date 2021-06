Tours : Thomas Pesquet en direct depuis l'I.S.S au collège Jules Michelet ce mardi

C'est le genre de cours qui reste longtemps en mémoire : ce mardi, 24 élèves du collège Jules Michelet, à Tours, ont pu voir et écouter Thomas Pesquet, en direct depuis la station spatiale internationale. Il a répondu aux questions rédigées par des élèves d'une cinquantaine d'établissements.

Thomas Pesquet s'est invité au collège Michelet de Tours, ce mardi après-midi. Le spationaute était en direct depuis la station spatiale internationale, face aux élèves d'une cinquantaine d'écoles primaires, de collèges et de lycées, en France, mais aussi en Estonie et en Autriche. Pendant 20 minutes, Thomas Pesquet a répondu en anglais à des questions écrites par les élèves et lues par leurs profs. Au collège Michelet, 24 élèves passionnés par l'espace ont assisté à ce direct avec l'ISS.

La liaison entre l'ISS et les établissements scolaires a duré 20 minutes © Radio France - ©Boris Compain

Une communication d'une qualité parfaite

A la seconde prévue, Thomas Pesquet apparait sur le tableau numérique au bout de la classe. Même si le public est jeune, le spationaute est sérieux. Seule fantaisie : faire rebondir un globe terrestre gonflable, par moment.

Des élèves très attentifs malgré l'absence d'échange direct avec le spationaute

Presque toutes ses réponses commencent par "c'est une bonne question" et c'est vrai que les questions sont intéressantes : Quelles différences entre sa première mission et celle-ci? Que faites-vous de vos déchets? Que se passe-t-il si quelque chose casse à bord de l'ISS? Dans la classe du collège Michelet, les élèves sont très attentifs. Même si il n'y a pas d'échange direct avec Pesquet, tous ont conscience de vivre un moment "trop stylé". Nadia, 12 ans, est très admirative :

"On apprend énormément de choses. C'est un peu une star, pour moi et c'est très intéressant de voir comment il vit, pas sur la terre, mais dans l'espace. C'est incroyable". Une élève de 12 ans

Même sentiment chez Benjamin Didier. Ce prof de Sciences et Technologies fait travailler ses élèves de 6ème autour des possibilités de quitter la terre et vivre ailleurs dans le système solaire. Un scénario qui lui permet de couvrir tout le programme scolaire d'une manière qui pique la curiosité des élèves :

"On sent qu'il est très pointu dans tout un tas de domaine, mais quand il parle, c'est toujours limpide. Pour nous, c'est un moteur rêvé". Le prof de S.V.T

Et pour, peut-être, transformer en réalité le rêve de son jeune public, Thomas Pesquet termine en signalement qu'il y aura bientôt une campagne de recrutement de futurs astronautes.

"J'espère qu'un jour on se verra à bord de l'I.S.S". Thomas Pesquet, pour dire au revoir à son jeune public

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si le collège Michelet de Tours a fait partie des établissements retenus pour ce direct, c'est parce que plusieurs enseignants y organisent depuis des années des cours et des travaux pratiques autour de la conquête spatiale, notamment en partenariat avec le CNES, le Centre National d'Etudes Spatiales, et la fondation "la main à la pâte". Le 27 mai 2020, Benjamin Didier avait réussi à photographier l'I.S.S au-dessus du collège Michelet. Un an après, la communication est établie