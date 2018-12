Tours : une centaine de lycéens dans la rue pour la troisième journée de mobilisation

Tours, France

Une centaine de lycéens ont manifesté ce mardi matin dans le centre de Tours à l'appel de l'UNL. Après un rassemblement Place Jean Jaurès, le cortège remontait la rue Nationale vers 12h, direction Place Anatole France.

Après avoir bloqué la place Jean-Jaurès, les lycéens en colère remontent en cortège la rue nationale jusqu’à la porte de Loire, dans le calme. pic.twitter.com/yJp5QQUBKB — France Bleu Touraine (@FBTouraine) December 4, 2018

Dans le cortège, on trouvait surtout des élèves du lycée Grandmont de Tours, bloqué dès ce matin. On parle d'une cinquantaine d'élèves de cet établissement. On trouve aussi des lycéens de Jean Monnet et de Paul-Louis Courrier. Le trafic Tram est du coup perturbé. Le Tram ne circulait pas ce matin entre l'arrêt Porte de Loire et la Gare de Tours.

Le Lycee Grandmont bloque à Tours à leur tour 💪🏼🔥 #RevancheLyceenne2pic.twitter.com/wuxPufI5a0 — UNL (@UNLnational) December 4, 2018

#InfoTrafic Ligne Tramway (Manifestation): Le tramway circule de Vaucanson à Porte de Loire et de Gare de Tours à Lycée Jean Monnet. Les stations Nationale et Jean Jaurès ne sont pas desservis depuis 10h00. #Timp — Fil Bleu (@filbleu) December 4, 2018

Les lycéens manifestent contre la réforme du bac et Parcoursup. Lundi déjà, il y a eu des manifestations à Tours, Amboise et Loches.