L'école de la deuxième chance de Tours vient de signer une convention de partenariat avec la fédération départementale du bâtiment. Un accord gagnant-gagnant pour proposer un débouché professionnel à ces jeunes sans diplôme et pour aider à recruter un secteur professionnel qui manque de bras.

Tours : un partenariat gagnant-gagnant signé entre l'école de la deuxième chance et la fédération du bâtiment

Ce sont des jeunes sortis trop tôt du système scolaire et surtout sans aucun diplôme. Mais tout n'est pas perdu grâce à l'école de la deuxième chance présente à Tours depuis 2004 ainsi qu'à Blois qui forme chaque année environ 270 jeunes de 16 à 30 ans.

Objectif, les remettre au travail et leur donner la possibilité de mettre un premier pied en entreprise. Avec stages, contrats en alternance et formations individualisées. Ce mardi, une convention de partenariat a été signée entre cette école et la fédération départementale du bâtiment.

Il y a au moins 700 postes à pourvoir dans le secteur du bâtiment en Indre-et-Loire", Bruno Libault

"Ça va nous permettre de nous rapprocher d'un réseau d'entreprises départementales du bâtiment", explique Bruno Libault, le directeur de l'école de la deuxième chance à Tours. "Et permettre à nos jeunes de rencontrer des professionnels qui viendront témoigner de leur métier, de leur expérience et des possibilités de carrière qui s'offrent à eux. Il y a au moins 700 postes à pourvoir dans le bâtiment en Indre-et-Loire pour ces deux prochaines années . C'est un processus vertueux".

Aujourd'hui, environ 10% de nos stagiaires s'orientent vers les métiers du bâtiment. Avec ce partenariat, on espère aller beaucoup plus loin."

Ce n'est pas le premier partenariat de ce type qui est signé par l'école de la deuxième chance de Tours. D'autres conventions de ce type ont déjà été conclues dans le domaine du commerce, mais aussi de la santé. " Des secteurs d'activité qui proposent des emplois sur des premiers niveaux de qualification", précise Bruno Libault.

L'école de la deuxième chance fonctionne en entrées et sorties permanentes. On accueille une vingtaine de jeunes toutes les 4 à 6 semaines. Donc les inscriptions sont permanentes.