Tours : une cinquantaine de professeurs mobilisés devant la Direction académique contre la baisse des moyens

Une cinquantaine de professeurs d'une dizaine de collèges et lycées d'Indre-et-Loire, se sont réunis devant la DSDEN, la direction des services départementaux de l'Education nationale, ce mercredi 9 mars. Une mobilisation collective pour dénoncer les suppressions d'heures et de postes.

Ils veulent être entendus. Une cinquantaine de professeurs se sont donné rendez-vous devant la DSDEN, la direction des services départementaux de l'Education nationale, rue Giraudeau à Tours, ce mercredi 9 mars. Représentant une dizaine de collèges et lycées différents, ils se mobilisent contre la suppression d'heures et de postes d'enseignants prévue à la rentrée prochaine. Selon les syndicats, 37 postes seraient ainsi supprimés : 20 dans les collèges et 17 dans les lycées.

Une mobilisation collective pour faire davantage pression

Plusieurs établissements se sont déjà mobilisés ces dernières semaines, notamment au lycée Grandmont à Tours, ou aux collèges d'éducation prioritaire Stalingrad à Saint-Pierre-des-Corps et L'Arche du Lude à Joué-lès-Tours. C'est le cas aussi au collège Beaulieu à Joué-lès-Tours, où professeurs, parents et élèves ont bloqué les lieux. Après quatre jours de blocage, ils étaient parvenus à récupérer 15h sur les 36 supprimées.

Mais cette fois, les établissements ont décidé de faire pression ensemble, soutenus par l'intersyndicale (FO, CGT, FSU, SUD et FCPE). "L'inspecteur d'académie a reçu un certain nombre d'établissements, mais toujours un par un. C'est une manière de diviser pour mieux régner. Là, c'est important que les collègues mobilisés puissent se retrouver pour exprimer ensemble ce qu'ils ont à dire", explique Anne Grandet, déléguée au SNES-FSU et professeure au lycée Paul-Louis Courier à Tours.

C'est une manière de montrer l'union, de montrer qu'on est vraiment préoccupés - Anne Grandet, professeure au SNES-FSU

"C'est une manière de montrer l'union, de montrer qu'on est vraiment préoccupés par cette situation qui complique les conditions de travail. Et puis, on pense aux élèves. On regrette qu'il n'y ait pas de politique volontariste pour maintenir des moyens, en particulier pour les élèves les plus défavorisés", ajoute-t-elle.

Les négociations se poursuivent avec la Direction académique, en attendant que la carte scolaire ne soit fixée définitivement en juin prochain.