Tours : une première école de cinéma ouvre ses portes

L'école supérieure de cinéma et d'audiovisuel de Tours (ESCAT) a été inaugurée ce samedi, à Tours. Elle accueillera 54 étudiants cette année. C'est la première école de cinéma de la région. Des personnalités associent leurs images à l'école, comme Alexia Laroche-Joubert ou encore Bruno Solo.

C'est la première école de cinéma de la région Centre-Val de Loire. Et ce n'est pas un hasard. Sa fondatrice, Isabelle Heurtaux, ancienne animatrice sur TF1 ou M6, y avait bien réfléchi : "J'ai regardé s'il existait des écoles de cinéma à Tours, puis dans le département, puis dans la région. Plus j'élargissais le périmètre, plus je m’apercevais qu'il n'y avait rien. Donc j'avais le champs libre pour créer mon école !"

Une première à Tours

Une école de cinéma à Tours ? Beaucoup en ont rêvé. C'est le cas de Vincent. Il fera parti des 54 étudiant cette année à l'ESCAT. "J'habite à Tours et j'ai toujours voulu faire des études de cinéma. Mais à part Paris, il n'y a pas grand chose. Paris je ne pouvais pas y aller. Trop cher et pas assez proche."

Des personnalités au pupitre

De nombreuses personnalités associent leurs images à l'école. C'est le cas d'Alexia Laroche-Joubert, ancienne animatrice de la Star Academy et grande productrice de télévision. Mais aussi de l'acteur Bruno Solo, qui viendra donner quelques cours de manière très ponctuelle.

La rentrée est le 25 septembre. L'année coûte 6500 euros. Le diplôme en deux ans n'est pas encore reconnu par l'Etat.