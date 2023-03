Tours : une table ronde sur le harcèlement scolaire organisée par l'Udaf pour mettre à mal ce fléau

C'est un fléau toujours très présent dans le milieu scolaire, le harcèlement. La thématique est au cœur d'une table ronde organisée ce vendredi matin au centre de vie du Sanitas à Tours par l'Udaf, l'Union Départementale des Associations familiales. Des représentants de parents d'élèves mais aussi le Dasen seront présents pour une réflexion commune sur le sujet, dans le cadre de la quinzaine de la parentalité.

ⓘ Publicité

A l'initiative de l'évènement, Marie-Christine Vinot, administratrice à l'Udaf 37 était l'invité de France Bleu Touraine ce jeudi. "On va échanger nos idées autour de cette table. On va revenir sur la méthode de préoccupation partagée. Elle part du principe que l'on ne doit pas stigmatiser. On essaye par la bienveillance, de faire en sorte que le harceleur se remette en question. Bien évidemment, en cas de situation importante, la logique punitive s'applique."

loading