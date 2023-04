Tours : une vingtaine d'enfants initiés aux métiers de l'artisanat avec l'association "L'outil en main"

Lunettes de protection sur les yeux et chemin de fer à la main, un instrument qui permet de lisser la surface, Jeanne et Paul en terminent avec leur atelier sur le taillage de pierre. "On ne connaissait pas et c'est vraiment sympa, on a vu que c'était très technique et qu'il fallait être minutieux", racontent les deux adolescents qui font partie de la vingtaine de jeunes qui se sont inscrits à la journée d'initiation aux métiers de l'artisanat, organisée par l'association "L'outil en main".

Couvreur, traiteur, couturier, les enfants de 9 à 14 ans ont pu découvrir une demi-douzaine de métiers à Tours, ce lundi 24 février, sous l'œil de retraités bénévoles de l'association comme Armand, ancien entrepreneur en maçonnerie, comblé de transmettre sa passion. "Je rajeunis là ! Vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir que ça me procure de voir tous ces gamins. C'est une manière de perpétuer ce qu'on a appris nous aussi, plus jeunes, et de remettre le manuel au goût du jour."

"En France, 20 à 25% des jeunes qui participent à ces initiations se dirigent ensuite vers l'apprentissage"

L'intérêt est bien là : rendre à l'artisanat ses lettres de noblesse, "l'artisanat a pendant trop longtemps été dévalorisé, explique Jacques Harnois, le vice-président de l'association "L'outil en main" en Touraine. C'était considéré comme la voie de garage pour ceux qui apprenaient moins bien à l'école. Alors qu'il faut être vraiment bon à l'école pour être un bon artisan. Il faut avoir une bonne éducation, une ouverture d'esprit. Le but de ces ateliers-là, c'est de montrer tout ça. En France, 20 à 25% des jeunes qui participent à ces initiations que propose notre association se dirigent ensuite vers l'apprentissage. On est là pour encourager et pour soutenir cette filière."

Zénaïg, lors de l'atelier dédié à la découverte de la coiffure. © Radio France - Adrien Bossard

