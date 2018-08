Tours, France

Dans son enquête annuelle sur le coût de la vie étudiante, l'UNEF vient d'épingler la ville de Tours, ville la plus chère pour l'abonnement transport annuel : 331 euros/an. La capitale tourangelle se situe juste après Paris, ville la plus chère avec un abonnement transport de 342 euros annuel. L'UNEF, le syndicat étudiant, estime qu'il est urgent de réduire le coût du demi-tarif étudiant pour les jeunes de la Métropole. D'autant plus que l'UNEF constate une légère augmentation du prix des loyers.

Coût de la vie étudiante qui augmente cette année encore dr 1,31%, en face des aides sociales qui restent gelées et ne nous permettent pas d'assumer toutes les depenses ! Notre enquête détaillée est à retrouver ici : https://t.co/WuASB8cRuV — UNEF (@UNEF) August 20, 2018

Dans cette enquête annuelle, l'UNEF prend 3 critères pour évaluer le coût de la vie étudiante :

- Les charges fixes : alimentation, frais d'inscription, dépenses de consommation

- Les loyers

- Le coût annuel des transports pour les étudiants non-boursiers

Tours se classe en 28 ème position si l'on prend en compte tous les critères

Si on prend l'ensemble de ces critères, la ville de Tours se classe en 28 ème position pour le coût de la vie étudiante avec un total de dépenses de 794 euros/mois, soit une hausse de 2,27% (le logement étant le poste le plus lourd).