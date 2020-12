"Tous égaux sous le masque" : cinq élèves d'un lycée de Sotteville-lès-Rouen s'engagent contre le racisme

Caroline, Anaïs, Mélissa, Flavia et Hakim entourés du proviseur, de son adjointe et de deux membres de l'association Asti.

Hakim, Anaïs, Mélissa, Caroline et Flavia sont en Terminale au lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen. Un lycée où se côtoient des centaines d'élèves de toutes origines. Beaucoup ont eu à faire face au racisme, à la discrimination, aux préjugés, aux stéréotypes. C'est le cas de Flavia, d'origine portugaise. "Tout le monde connait les clichés par rapport aux portugais" raconte la jeune fille. "Ils sont poilus, les hommes sont maçons, les femmes sont femmes de ménage et du coup c'est une cause qui me tient à coeur". Avec ses quatre camarades, elle s'est donc lancée dans ce défi de participer au "Prix Ilan Halimi". Un concours qui porte le nom de ce jeune français séquestré, torturé et assassiné à Paris en 2006 parce qu'il était juif. Le prix récompense l'action collective de jeunes visant à lutter contre le racisme et l'antisémitisme.

Les affiches réalisées par les élèves du lycée de Bruyères. © Radio France - Christine Wurtz

Les cinq camarades ont donc imaginé d'abord une campagne d'affichage dans leur lycée, pour sensibiliser les élèves au sujet. Trois affiches évoquant des crimes racistes dont celui d'un enseignant, Mamoudou Barry, tué à Canteleu en juillet 2019. Un podcast avec la radio du lycée. Ils ont aussi trouvé un slogan "Tous égaux sous le masque". Mais le point d'orgue de leur action, c'est une intervention qu'ils ont organisée auprès des élèves de Seconde, les plus jeunes de l'établissement. Une intervention d'une heure, mêlant vidéos, documents d'actualité, jeux, informations et questions autour du sujet. Sans oublier de mettre en garde leurs camarades contre les réseaux sociaux, où ils sont souvent confrontés à la haine raciale. Pour les aider, ils ont fait appel à l'association ASTI, l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés. "C'est un combat que tout le monde doit mener" explique Anaïs, élève de Terminale. "On se doit de lutter pour une société libre et égale". Et de rappeler que la loi interdit et punit le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes.

Ecoutez le reportage de Christine Wurtz Copier

Le prix Ilan Halimi sera remis en février 2021.