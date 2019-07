Tous les élèves de Drôme Ardèche ont leurs résultats du bac

Bourg-lès-Valence, France

Cris de joie, "ouf" de soulagement, quelques larmes. La scène banale qui accompagne les résultats du bac s'est jouée normalement, ce vendredi.

Les 9.098 candidats au bac, en Drôme et en Ardèche, sont donc fixés sur leur sort.

Au lycée des Trois Sources, à Bourg-les-Valence, (Drôme) les 260 élèves répartis dans neuf classes de terminales ont découvert les résultats, scotchés sur les vitres de l'établissement.

Quelques minutes avant 9 heures, les grilles s'ouvrent et les candidats, fébriles, s'approchent des listes.

Cris de joie... et de soulagement !

La grande majorité a décroché le précieux sésame, certains avec mention. D'autres, convoqués au rattrapage, montent à l'étage pour enregistrer les deux matières qu'ils vont repasser, et tenter ainsi d'obtenir leur bac. D'autres, enfin, ne figurent sur aucune liste : ils ont loupé leur examen et n'ont pas le droit à une seconde chance.

Mais tout le monde est fixé. Aucun candidat ne reste sur le carreau. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer s'était engagé à ce que tous les résultats soient affichés, malgré la grève de certains profs correcteurs... quitte à utiliser les notes de contrôles continus dans les matières où des professeurs auraient refusé de rendre les notes.

D'après le ministère de l'Education, 35 à 40.000 candidats ont un résultat provisoire, sur 743.000 en France.

Résultat provisoire ou définitif?

Le rectorat de Grenoble affirme que la mention "provisoire" est écrite sur les listes, en face du nom des candidats concernés par un résultat non définitif. Au lycée des Trois Sources, rien de la sorte. Et "peu importe", assure ce tout nouveau bachelier : "l'important c'est d'avoir le bac. Maintenant je l'ai et je sais que ma note ne peut pas baisser!"

Le ministre avait en effet affirmé que si la note du bac était inférieure à celle du contrôle continu, elle ne serait pas prise en compte.