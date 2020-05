Tous prêts pour la dictée : les astuces de Kamini

Mercredi 6 mai c'est le jour de Tous prêts pour la dictée sur France 3 et francebleu.fr, l'occasion de réviser aussi quelques petites règles de notre langue française avec le chanteur et animateur Kamini.

Avec humour et simplicité, Kamini rappelle quelques règles et donne des exemples concrets pour bien comprendre... De quoi mieux comprendre quelques subtilités et secrets de la langue française.

Avant la grande dictée lue par Edouard Baer ce mercredi 6 mai à 13h45, on révise deux des vingt astuces proposées sur le site de Lumni.

Les couleurs

Les verbes en "AP"

Maintenant, à vous de jouer et objectif zéro faute !