Tout ce que vous devez savoir de la rentrée 2017 en Pays-de-la-Loire

897.133 élèves, apprentis et étudiants font leur rentrée ces jours-ci en Pays de la Loire. Ils sont 391.251 dans les écoles maternelles et primaires, 194.356 dans les collèges et 124.727 dans les lycées, public et privé confondus. Et cette rentrée 2017, elle marquée par plusieurs nouveautés après les élections.

53 nouvelles classes dans l'académie pour le dédoublement des CP

D'abord, le dédoublement des classes de CP des quartiers les plus sensibles, pour que les enseignants aient à chaque fois moins d'élèves à s'occuper. Ça concerne 19 école en Loire-Atlantique, à Nantes et à Saint-Nazaire, 8 en Sarthe (aux Sablons et dans les quartiers sud), 5 en Maine-et-Loire et 2 en Mayenne. Il n'y en a pas en Vendée.

Retour à la semaine de 4 jours dans beaucoup de communes

L'autre changement, c'est plutôt un retour en arrière : les rythmes scolaires. 61 communes de Vendée reviennent à la semaine de 4 jours d'école, 56 en Sarthe, 51 en Mayenne, 16 dans le Maine-et-Loire et deux seulement en Loire-Atlantique, Saint-Vincent des Landes et Saint-Hilaire-de-Clisson où, là, c'est un peu particulier puisque c'est une nouvelle école qui ouvre cette année.

En parlant de nouveaux établissements, dans la région, il y a aussi le nouveau lycée de Carquefou et les nouveaux collèges de Saint-Joseph-de-Porterie à Nantes et de Saint-Hilaire-de-Loulay en Vendée.

À part en Loire-Atlantique, les écoles maternelles et primaire perdent des élèves

Au niveau des effectifs du public, à part la Loire-Atlantique qui gagne 300 élèves en maternelle et en primaire, tous les autres départements en perdent dans le premier degré (moins 769 en Sarthe, moins 725 en Vendée, moins 451 en Mayenne et moins 409 dans le Maine-et-Loire). C'est démographique. En revanche, dans les collèges les effectifs progressent (1.109 en plus dans l'académie). Même chose dans les lycées (+ 1.415).