"Tout doit être prêt" : dernière semaine de travaux avant la rentrée dans les écoles du Berry

En attendant le crissement de la craie sur le tableau noir, c'est le bruit des outils des artisans qui résonne dans la cour de l'école de Niherne. Les travaux vont coûter 1,5 million d'euros, une somme conséquente mais assumée. "Isolation, chauffage au sol, armoires et tableaux : tout a été refait de A à Z. On a vraiment des classes impeccables", se réjouit Bruno Mardelle, le maire de la commune de 1 600 habitants. Le nouveau chauffage doit permettre de faire d'importantes économies d'énergie et de diminuer le montant de la facture. Deux classes sont déjà terminées. L'une est toute jaune, l'autre est en bleu. Le choix de la couleur des murs a été fait par les instituteurs.

Ça va être un confort pour tout le monde. Ils vont travailler dans de meilleures conditions

Le bleu est la couleur dominante dans la deuxième classe entièrement refaite © Radio France - Jérôme Collin

Ça sent le neuf mais il reste encore de nombreux chantiers à terminer. "C'est beaucoup de stress et des journées agitées. Le téléphone sonne tous les jours. Tout doit être terminé et tout doit être propre pour jeudi 2 septembre", reconnaît Séverine Gagneron, première adjointe au maire. "On n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas repousser la rentrée", sourit le maire.

126 élèves vont faire leur retour sur les bancs de l'école. Une dizaine de moins par rapport à l'an dernier. Après un sursis, le couperet est tombé : une classe de l'école ferme ses portes. Avec ces travaux, l'espoir est de redonner encore plus d'attractivité à l'école de Niherne. "Avoir une école refaite, c'est important. Les parents regardent le contexte de vie et d'apprentissage de leurs enfants. Forcément, quand à la rentrée, ils vont voir des salles toutes neuves, où le chauffage sera par le sol, les parents vont voir que leurs enfants sont mieux", salue Séverine Gagneron.