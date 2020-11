"Tout le monde était concerné", des lycéens de Châteauroux racontent l'hommage à Samuel Paty

Élèves et enseignants des écoles de l'Indre ont respecté une minute de silence lundi 2 novembre en mémoire de Samuel Paty, le professeur d'histoire assassiné à Conflans-Sainte-Honorine.

"Il y a des minutes de silence qui ne sont pas toujours respectées, là on a vu que tout le monde était concerné", relate Bastien, élève de 1ère du lycée Jean Giraudoux de Châteauroux, une heure après l'hommage rendu à Samuel Paty, cet enseignant de Conflans-Sainte-Honorine assassiné le 16 octobre dernier, après avoir montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. Adrien, élève de seconde, a été touché par ce moment d'hommage.

C'était solennel. C'est quand même une minute de silence pour quelqu'un qui est décédé pour la patrie.

Baptiste est, lui, un peu frustré par l'hommage rendu. Cet élève de 1ère regrette que l'hommage ait eut lieu simultanément dans les classes et la cour, pour ceux qui n'avaient pas classe à l'heure de l'hommage. "Je trouve un peu dommage qu'on soit tous chacun de notre côté, j'aurais préféré qu'on soit tous au même endroit, ça aurait été un plus beau geste", explique Baptiste. Ce dispositif a été mis en place par l'établissement pour éviter de concentrer tous les élèves au même endroit. "Pour le covid, c'était pas ouf", résume Sarah, en terminale.

Des disparités dans le niveau d'information des élèves

La minute de silence a été suivie de la lecture de la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès. "La prof nous a expliqué les passages compliqués à comprendre et elle nous a montré ce qu'il a voulu dire à travers la lettre", raconte Baptiste. Dans sa classe, Noah a trouvé que les échanges qui ont suivi étaient "plutôt une discussion qu'un débat" et note que "ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de haussement de ton". Les enseignants ont proposé à leurs élèves de s'exprimer, ce que peu ont finalement fait. "Il y a juste une personne qui a dit 'Je pense qu'on met trop la misère aux musulmans'", poursuit Noah.

Dans la classe de seconde d'Adrien, "personne n'avait de question donc c'est allé assez vite". "On a préféré garder le silence, je pense qu'on est encore un peu jeunes pour comprendre tout ce qui s'est passé", assure Maéva, une autre élève de seconde.