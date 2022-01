"Tout le monde peut se réjouir que l'école reste ouverte" pour la rectrice d'académie de Bordeaux

Cinq jours après le début de la rentrée scolaire, l'exaspération monte pour les parents d'élèves et personnels d'éducation de l'académie de Bordeaux. Dans les établissements scolaires, la vague Omicron sévit, compliquée par un protocole de tests très contraignant. Anne Bisagni-Faure, rectrice de l'académie de Bordeaux, fait le point sur France Bleu Périgord ce vendredi 7 janvier.

Des autotests doivent arriver pour faire face à la demande

Quatre jours après la rentrée, l'académie compte 320 classes fermées, soit 1.3 % du total, et un peu plus de 1700 élèves testés positifs, soit 0.23% de la totalité. La rectrice Anne Bisagni-Faure se dit consciente des lourdeurs qu'impose le protocole sanitaire en vigueur, qui vient d'être allégé à la marge.

Certains parents disent leur détresse ou leur colère face aux difficultés d'aller faire tester leurs enfants après la découverte d'un cas de Covid. Des autotests doivent être livrés dans l'académie d'ici "ce weekend ou le début de semaine prochaine" explique Anne Bisagni-Faure pour tenter de soulager les parents. "Je n'ignore pas que c'est pesant. C'est pesant pour toutes les équipes de l'Education nationale qui sont extrêmement mobilisées. Je les en remercie. Pour les parents aussi d'ailleurs, je suis en contact avec eux très régulièrement et je remercie aussi les collectivités qui nous aident puisque tout ça, c'est vraiment une équipe qui a permis que l'école reste ouverte, et tout le monde peut s'en réjouir."

Un appel à candidature pour remplacer les profs absents

Sur l'antenne de France Bleu Périgord, la rectrice Anne Bisagni-Faure rappelle que des moyens supplémentaires ont été débloqués pour recruter des enseignants remplaçants et assurer la continuité des cours : "il faut élargir notre vivier habituel. Des directeurs d'école se sont proposés. On travaille aussi étroitement avec Pôle emploi, et on en appelle aux étudiants qui se destinent à des métiers de l'éducation et qui sont en licence, au moins à bac +2".

Face à des classes qui se vident en raison des cas de Covid, pas question pour les professeurs d'enseigner en simultané, à la fois en présentiel et en distanciel : "on reste sur un système de devoirs et un programme de travail donnés aux élèves absents, éventuellement de contacts en direct, et éventuellement de classes virtuelles", rappelle Anne Bisagni-Faure.