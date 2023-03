Tout un village se mobilise pour conserver une classe à l'école de La Salvetat-sur-Agout

"Ensemble, on sera plus fort". Le message ne peut pas être plus clair. Il est bien difficile de passer à côté des très nombreuses affiches placardées à l'entrée des commerçants de la Salvetat-sur-Agout dans l'Hérault. Elles sont partout. "Appel à la mobilisation à la fin des vacances d'hiver. Nous sommes tous concernés". Un groupe de parents d'élèves se démène pour s'opposer coûte que coûte au projet de fermeture d'une classe en septembre prochain pour des raisons d'effectifs insuffisants.

"Nos enfants ne sont pas des moutons, arrêtons de les compter"

14 des 74 élèves de l'école Maurice de Crozals vont rentrer en 6e. Et les prévisions de nouveaux enfants ne font pas les comptes pour le Rectorat qui envisagerait de ramener à trois, le nombre de classes. Mais avec quel impact sur la pédagogie ? Débora, ancienne institutrice (deux enfants en CM1 et CM2) s'inquiète de l'impact sur la qualité de l'enseignement. Il y aurait alors trois niveaux scolaires par classe.

Il y a 20 ans, la Salvetat comptait cinq classes et 120 élèves

"Cette fermeture n'est pas justifiée"- le maire Francis Cros

Un projet de fermeture avait déjà été envisagé en 2013. Mais une précédente mobilisation avait déjà permis de faire reculer l'Éducation nationale. Dix ans plus tard, les parents d'élèves gardent espoir et espèrent cette fois encore conserver cette classe. Alors pour y arriver, ils remuent ciel et terre et sensibilisent chaque habitant des conséquences pédagogiques et économiques, notamment, que pourraient avoir cette décision.

Et comme un combat n'est jamais gagné seul, ils ramènent à leur cause, élus, commerçants, artisans et autres professionnels de la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc (à cheval sur le Tarn et l'Hérault).

Des tracteurs devant l'école

Pour se faire entendre, ces parents ont décidé de bloquer l'établissement avec banderoles et cercueil devant l'école le lundi 20 mars dès 8h30 avec le soutien d'agriculteurs. Certains d'entre eux ont l'intention de se déplacer avec leurs tracteurs et des moutons portant autour de leur cou des pancartes avec les prénoms des 14 élèves quittant l'établissement en septembre prochain.

Le blocage pourrait être reconduit. Ils envisagent aussi de venir manifester devant le Rectorat dans les prochaines semaines afin de montrer leur détermination.

Des soutiens de taille

Tout récemment, le président du Conseil Départemental de l'Hérault a fait part de son soutien. Selon nos informations, Kléber Mesquida, qui est par ailleurs élu de ce canton, est intervenu auprès du Rectorat. Dans un courrier que nous nous sommes procuré, Carole Delga, la présidente de Région Occitanie, soutient elle aussi les parents, tout comme la députée (RN) Stéphanie Galzy, le Parc Régional Naturel du Haut Languedoc, ou encore le président de la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc pour ne citer qu'eux.

Une pétition a déjà recueilli des centaines de signatures. "Nous avons plus de voix qu'aux municipales" plaisante une maman. "Cette mobilisation exceptionnelle montre à quel point les habitants du secteur sont inquiets."

300 signatures dès le premier jour

La Salvetat-sur-Agout comme de nombreuses communes rurales a souffert d'un exode régulier depuis le début du 20e siècle et assez marqué après mai 68. Une tendance qui s'inverserait depuis la Covid-19. La Commune compte aujourd'hui un peu plus d'un millier d'habitants.