Déconfinement : toutes les écoles n’ouvriront pas au même moment en Pays de Savoie

Alors que les réunions et les discussions s’enchaînent pour préparer le retour en classe le 12 mai, on sait déjà que toutes les écoles n’ouvriront pas en même temps en Savoie et Haute-Savoie.

Depuis mercredi dernier 29 avril, les directeurs académiques de la Savoie et de la Haute-Savoie ont lancé des réunions, notamment avec les maires et les inspecteurs de l’Education Nationale pour préparer le déconfinement et l’ouverture des écoles le 11 mai pour les enseignants. Le retour en classe des élèves lui se fera à partir du 12 mai.

Toutes les écoles n’ouvriront pas lundi 11 mai

Pour bien préparer le retour à l’école, « l’objectif est de travailler de manière flexible, progressive et en partenariat » explique Louis Laugier le préfet de la Savoie, « ça veut dire que nous devons identifier les difficultés éventuelles, les possibilités d’ouvrir ».

« C’est un process complexe à mettre en place, ça veut dire que toutes les écoles n’ouvriront pas au même moment dans le département » - le préfet de la Savoie.

Dans une commune il pourrait même y avoir des différences d'ouverture selon les écoles, affirme le préfet de la Savoie : « ça dépend de la configuration des lieux, du nombre d’élèves etc., c’est un travail de proximité et flexible ». Il est donc trop tôt pour connaître le nombre d’écoles qui ouvriront la semaine prochaine.

Pas de tension particulière selon le préfet de Savoie

Alors que de nombreux professeurs, ainsi que des maires ne sont pas favorables à la réouverture des écoles le 11 mai, Louis Laugier lui affirme : « je ne sens pas de tensions spécifiques, il y a plus la volonté de travailler en respectant les règles sanitaires, il me semble donc que les décisions que nous allons prendre sur le terrain seront plus guidées par des considérations techniques que de principes ».

Les syndicats enseignants sont inquiets

Le Snuipp, syndicat enseignant en maternelle et primaire, estime que cette réouverture est précipitée, qu’il fallait attendre septembre. Quant au protocole sanitaire, les mesures sont très nombreuses et difficiles à mettre en place selon le syndicat.« Une journée de pré-rentrée ne suffit pas », estime Sarah Hamoudi-Wilkovsky, la responsable Snuipp 73, « nous devons réaménager toutes les classes, instaurer des sens de circulation dans l’école et la cour, tout est à repenser et à réorganiser ». Le protocole sanitaire à appliquer est un document de près de soixante pages.

« Si lundi, les enseignants se rendent compte que l’un des points de ce protocole n’est pas appliqué, on leur demande d’alerter la direction académique et la mairie et d’exercer collectivement leur droit de retrait », explique Tuulikki Grepillat la responsable du Snuipp 74, « la sécurité des enfants passe avant tout ». Le syndicat enseignant a également déposé un préavis de grève du 11 mai au 4 juillet.