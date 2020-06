Réouverture des écoles : "tous les enfants doivent y retourner, c'est important " déclare le maire de Laval

Il y a quelques jours, le Président Emmanuel Macron annonçait que les écoles et collèges rouvriraient pour tous, selon les règles normales, à compter du 22 juin. Le protocole sanitaire a ainsi été assoupli pour permettre cette reprise et le retour du plus grand nombre d'élèves possible.

Tous les enfants doivent retourner à l'école, c'est très important"

Près de 5.000 écoliers, scolarisés à Laval, pourront donc retourner normalement sur les bancs dès ce lundi. Tous les établissements de la ville vont retrouver un fonctionnement normal assure le maire François Zocchetto : "c'est un jour très important car c'est un retour presque à la normale. Toutes les écoles vont rouvrir. Tous les temps périscolaires organisés par la ville fonctionneront à savoir l'accueil du matin, la restauration, avec un repas chaud servi à la cantine et les TAP à partir de 15h30".

Toutes les crèches municipales vont également rouvrir lundi 22 juin explique, par ailleurs, le maire de Laval. Et puis, les parents n'ont plus d'inquiétude à avoir concernant les centres de loisirs qui pourront bien accueillir les enfants cet été.

Depuis la réouverture des écoles dans le pays, 60% des enseignants font classe en présentiel, selon le ministère de l'Education. 1,8 million d'écoliers (sur un total de 6,7 millions d'élèves recensés) ont repris le chemin des classes, mais rarement à temps complet. Au collège, 600 000 élèves sur 3,3 millions ont repris les cours.

Pour les lycées en revanche, le protocole sanitaire est maintenu tel quel, et le contrôle continu reste de mise pour le baccalauréat car "il y a beaucoup plus de brassage dans ces établissements" a déclaré le ministère de l'Education.