Transports scolaires : face à la hausse régionale, la FCPE lance une enquête en Mayenne

La pilule ne passe toujours pas chez les parents d'élèves de la Mayenne. Après la hausse des prix des transports scolaires dans les Pays de la Loire prévue pour la rentrée 2019, et votée en décembre 2018 par le Conseil régional, la FCPE 53 lance une enquête départementale. Un projet que la Fédération des Parents d'Élèves avait prévu bien avant cette décision politique. Ainsi, les familles mayennaises peuvent répondre à un questionnaire en ligne, qui ne concerne pas uniquement les enfants usagers des transports scolaires de la région. Dans notre département chaque jour, 14.000 élèves sont usagers des transports scolaires de la région. 8.000 utilisent les services de Laval Agglomération.

L'objectif est d'apporter une vision précise des familles mayennaises à propos des transports scolaires de leur enfant. Les résultats de cette enquête départementale seront d'ailleurs envoyés à la Région, et au rectorat de Nantes. Les parents peuvent répondre aux questions suivantes :

Le maillage territorial est-il suffisant ?

Les temps de trajet sont-ils raisonnables ?

Les tarifs sont-ils abordables ?

Les enfants se plaignent-ils de problèmes de sécurité ? de places ? d'incivilités ? de bruit ? de brimades ? Ou bien les conditions de transport sont-elles sereines ?

Un paiement trimestrialisé

En décembre dernier, la décision du conseil régional avait provoqué un tollé en Mayenne, la grande perdante de cette politique d'harmonisation des tarifs des transports scolaires. Une pétition de la FCPE 53 avait d'ailleurs recueilli plus de 1.000 signatures. Le groupe d'opposition du Parti Socialiste à la région, par la voix de son conseiller régional mayennais Jean-Pierre Le Scornet, dénonçait cette hausse et cette "décision douloureuse dans le contexte social actuel".

À partir de septembre, pour un enfant, un soutien de 35 euros sera accordé et il restera pour cette famille à débourser 80 euros. Pour deux enfants, ce sera 55 euros d'aide et 135 euros de reste à charge. Le service sera gratuit à partir du troisième enfant. Pour éviter aux familles d'amputer leur pouvoir d'achat, la Région annonce de nouvelles modalités de règlement : il y aura une possibilité de paiement trimestriel.

Pour Geoffrey Begon, un des responsables de la Fédération des Parents d'Élèves (FCPE 53), cette augmentation des tarifs en cache d'autres en réalité. "Les prix pourraient encore augmenter car le conseil régional est dans la difficulté pour trouver des chauffeurs. Donc pour rendre le métier plus attractif, il serait tout à fait possible qu'il augmente les salaires. D'autre part, le conseil départemental de la Mayenne verse à la Région à hauteur de l'effort qu'il produisait précédemment. Et cet effort était plus important que celui des autres départements des Pays de la Loire. C'est-à-dire que de manière invisible la Mayenne va directement verser à la région davantage d'argent qu'elle ne devrait" explique le parent d'élève. "À cela s'ajoute que les familles vont encore payer davantage" termine t-il.

