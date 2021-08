Travaux à un million d'euros au collège de Felletin, en Creuse

Le Département a profité des vacances pour rénover plusieurs collèges creusois. Les plus gros travaux concernent l’établissement de Felletin. La sécurité incendie et l'accessibilité des bâtiments ont été mises au normes et l'internat a été rénové.

Cet été, le département a réalisé des travaux dans dix des seize collèges creusois. Un peu plus d’un million d’euros a été alloué à l’établissement de Felletin pour plus d'un an de travaux. La première partie s’achève avec un peu de retard, mais sans grande incidence sur la rentrée. Seule l'accueil des internes pourrait être repoussée d'une nuit.

Une remise aux normes du bâtiment était nécessaire, notamment au niveau de la sécurité incendie. "Nous avons désenfumé les dortoirs. C’est le mécanisme qui se déclenche pendant un incendie. Quand l’alarme se met en route, les portes se ferment et le désenfumage se met en action pour évacuer les fumées", explique Laurence Coulot, technicienne en bâtiment en charge du chantier. L’accessibilité a également été renforcée. Un ascenseur et un monte-charge ont été installés dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) mis en place en 2015.

Un internat refait à neuf

Les élèves découvriront également un nouvel internat. Les chambres des garçons viennent d’être finies. Pour celles des filles, il faudra attendre la suite des travaux qui doivent se terminer à l’automne 2022. En attendant, un dortoir collectif a été aménagé. "Nous avons ouvert une section tennis, il y a deux ans. Elle fait venir du monde, parfois de loin. Il est donc nécessaire de les loger correctement", explique la proviseure du collège, madame Guillemaud. De nouvelles salles de cours sont aussi en chantier, mais ne seront pas utilisables avant plusieurs mois. Pour compenser leur absence, deux salles ont été installées dans des préfabriqués situés dans la cour.

Des travaux de rénovation et de sécurisation aux normes terroristes ont également eu lieu aux collèges de Bourganeuf (230 000 euros), de Boussac (210 000 euros) ou encore de Chénéraille (197 000 euros). En ce qui concerne les lycées, d'importants travaux doivent débuter avant la fin de l'année à La Souterraine et à Aubusson. Ils dureront respectivement 40 et 24 mois pour des budgets de 13,4 et de 4,4 millions d'euros.

Article et reportage d'Alizée Chebboub