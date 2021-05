Trente professeurs du collège de la Canner en grève ce jeudi pour réclamer un changement de direction

Trente professeurs du collège de la Canner, à Kédange-sur-Canner, sont en grève ce jeudi pour réclamer le départ de leur principale, arrivée à la rentrée dernière. Ils relèvent de nombreux dysfonctionnements dans la gestion de l'établissement qui menace le bon déroulement de leur enseignement et de la scolarité des élèves selon eux.

« Manque de respect »

Près des trois-quarts des enseignants, sur les 45 que compte l'établissement, ont voulu marquer le coup à cette occasion en siégeant devant le collège ce jeudi, brandissant des affiches qui réclament « du changement. »

Les enseignants font état de conditions de travail nettement dégradés depuis la rentrée, et mettent en cause leur nouvelle direction. À commencer par l'attitude de la principale avec les élèves et ce, dès le début de l'année scolaire : « La Direction ne s'est même présentée aux nouveaux élèves le jour de la rentrée, notamment les petits de 6ème. Quand les élèves disent bonjour, on ne leur répond pas toujours. », explique Kevin, professeur d'histoire-géographie.

D'après les élèves interrogés devant l'établissement, il y a de trop nombreux problèmes d'organisation sur l'emploi du temps des élèves ou sur la tenue des examens du brevet par exemple. Théa, élève de quatrième, explique en avoir fait les frais : « On avait par exemple une professeure absente pendant quelques mois et on se retrouvait avec quatre heures de permanence le mardi. On leur a signalé et ils ne changeaient rien. Nous avons écrit une lettre en début d'année qui a été jetée à la poubelle, un deuxième lettre a été jetée à la poubelle, c'est pour ça que nous avons fait ce blocus », explique la collégienne. Des élèves ont effectivement fait une tentative de blocage de l'établissement en décembre dernier.

Trente professeurs sur quarante-cinq se sont mobilisés © Radio France - Natacha Kadur

Discipline et sécurité

Cet événement s'ajoute à d'autres incidents qui ne sont pas de nature à rassurer Laetitia, maman d'une élève de 6ème : « Il y a eu plusieurs choses depuis le début de l'année, notamment une tentative d'intrusion dans l'établissement , qui lui ont un peu fait peur » dit-elle en parlant de Lisa, sa fille. Des gendarmes se sont déplacés lors de cet incident, et d'autres problèmes de discipline ont été évoqués au sein de l'établissement : « Il y a déjà eu des fumigènes dans la cour. Ma fille associe tout cela au collège car c'est sa première année. On espère plus de sécurité et on espère pour les profs qu'ils soient plus entendus et mieux compris », ajoute cette parent d'élève.

Kevin, professeur d'histoire-géographie, affirme que les sanctions prises par la Direction ne sont pas toujours à la hauteur. Face à ces difficultés, les tentatives de dialogue des enseignants n'ont vraisemblablement pas abouti : « On ne se sent pas écoutés » résume Valérie, professeure de français.

Le collège de Kédange sur Canner figure parmi les meilleurs établissements publics du département, avec un taux de réussite au brevet proche de 99% © Radio France - Natacha Kadur

Enquête administrative

Les professeurs ont été reçus à deux reprises par les services du rectorat de l’académie pour éclaircir la situation. Contactée par France Bleu, la Direction académique indique que l'administration a connaissance de l'expression des difficultés de l'établissement et va lancer une enquête administrative.