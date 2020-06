36 collèges publics de la Somme rouvrent leurs portes ce mardi

Trente-six collèges publics de la Somme ont rouvert leurs portes ce mardi 2 juin, après plus de deux mois de fermeture. "Les 14 autres établissements samariens rouvriront dans 48 heures, assure le président du conseil départemental Laurent Somon, invité de France Bleu Picardie ce mardi. Ce délai est dû aux différentes normes qu'il reste à appliquer. Souvent ce sont des problèmes immobiliers ou de disposition dans les cantines qui retardent légèrement le retour des élèves."

Cette reprise est soumise à un protocole sanitaire stricte : 15 élèves maximum par classe, 4 mètres carré par enfants, port du masque obligatoire pour les élèves.

"Globalement, tous les principaux étaient motivés pour cette reprise, malgré les contraintes sanitaires. Il y a des adaptations nouvelles, mais c'est accepté par tous."

Reprise progressive

Le retour en classe se fait sur la base du volontariat, pour les familles comme pour les enseignants rappelle Laurent Somon. Ce mardi matin, selon lui, environ 25% des 400 élèves du collège César Franck d'Amiens Nord ont repris les cours. "L'affluence est très forte. C'est plutôt réjouissant et je pense que ça va aller en augmentant."

"Il faut rappeler que les mesures sanitaires sont au rendez-vous dans les collèges et que l'épidémie semble véritablement s'essouffler, reprend Laurent Somon. Donc on peut espérer que dans quelques semaines les familles seront rassurées."

Les élèves sont obligés de porter un masque pour se rendre en classe. © Radio France - Alexandre Lepère

En ce qui concerne le porte du masque, il est bien respecté se félicite le président du département. "On le voit ici ce matin, les jeunes portent un masque, affirme Laurent Somon depuis le collège César Franck. Ils sont conscients des risques et prennent toutes les précautions pour eux et pour leur entourage."

