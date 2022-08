"Il reste très peu d'enseignants à nommer" dans le Territoire de Belfort, assure le rectorat

La majorité des élèves du Territoire de Belfort ne commenceront pas l'année scolaire sans professeurs. C'est ce qu'affirme le rectorat, ce mardi 23 août. "Nous avons moins de 1% des enseignants du second degré qui doivent être nommés et moins de 0,5% des professeurs des écoles", assure Valérie Pinset, secrétaire générale de l'Académie de Besançon dont dépend le département. Le dernier professeur des écoles manquant est en cours de recrutement.

Pour pallier le manque d'enseignants, le rectorat a embauché des contractuels. Ce sont des vacataires qui n'ont pas de diplôme d'enseignement, mais qui souhaitent enseigner une matière. Dans les écoles maternelles et élémentaires, il y a eu trois embauches de contractuels. Le rectorat affirme que ce nombre est plus difficile à quantifier dans le secondaire, car les professeurs peuvent être amenés à exercer dans plusieurs établissements de l'Académie de Besançon. Mais Valérie Pinset se veut rassurante : "Il reste très peu d'enseignants à nommer".

60 heures de formation sur une année

Ces contractuels vont recevoir une première formation sur deux jours juste avant la rentrée scolaire qui a lieu jeudi 1er septembre. Une session extraordinaire, lundi 29 et mardi 30 août, pour que "la prise de fonction soit plus facile pour eux", explique Valérie Pinset. Tout le long de l'année scolaire, ils auront droit à 60 heures de formation. Chacun de ces nouveaux enseignants doit également être accompagné par un professeur titulaire, qui sera son tuteur, dans l'établissement où il va travailler.

Pour les établissements scolaires qui ont encore des postes vacants, le rectorat a réactivé ses "cellules rentrée", comme demandé par le ministère de l'Education nationale. "Nos directeurs des services départementaux organisent ces cellules d'écoute pour répondre aux directeurs d'école et aux inspecteurs", explique Valérie Pinset. Ce dispositif existe déjà depuis trois ans dans l'Académie de Besançon. "Les chefs d'établissements sont très satisfaits de cette formule qui nous permet de débloquer les dernières situations", souligne sa secrétaire générale.

"On ne peut pas s'improviser enseignant"

Grâce à l'embauche de vacataires, le rectorat devrait réussir à répondre à la demande de Pap Ndiaye. Début juillet dernier, le ministre de l'Education nationale avait déclaré sur France Inter :"Il y aura un professeur devant chaque classe dans toutes les écoles de France." Mais cette situation ne convient pas aux syndicats enseignants. "On recrute à la va-vite, sans préparation, c'est la politique du bouche-trou", dénonce Elvire Celma, co-secrétaire départementale du syndicat enseignant SNES-FSU, également professeure d'espagnol au lycée Follereau à Belfort. Pour la syndicaliste, un vacataire ne peut pas se substituer à un professeur titulaire. "On ne peut pas s'improviser enseignant en 4h de formation parce que le rectorat l'a décidé et parce que le ministre a promis à tout le monde qu'il y allait avoir un adulte devant chaque classe", estime Elvire Celma.

"On ne fait plus d'enseignement dans certaines disciplines, on fait de la garderie" - Elvire Celma, co-secrétaire départementale du SNES-FSU

La représentante syndicale dénonce un fossé entre le discours officiel porté par le rectorat et le ministère et les réalités du terrain vécues par les professeurs et leurs élèves. "Avoir des enseignants formés est un investissement pour le futur et une garantie de qualité pour les élèves qu'on a en face", souligne Elvire Celma. "Nous sommes dans une situation où l'exigence d'une Education nationale n'est plus à la hauteur."

En juillet dernier, plus de 4.000 postes d'enseignants sont restés non pourvus dans toute la France suite aux concours. Un phénomène marginal dans le Territoire de Belfort, selon le rectorat. Mais ce chiffre interroge sur l'ampleur de la crise dans l'Education nationale. Pour rendre les métiers de l'enseignement plus attractifs, les syndicats demandent une revalorisation salariale conséquente.