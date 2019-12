Dans le Gard, le tri sélectif s'apprend dès le plus jeune âge !

Le syndicat Sud-Rhône Environnement, qui traite les déchets des ménages dans une cinquantaine de communes du Gard et des Bouches-du-Rhône, intervient régulièrement dans les écoles primaires. Le but ? Sensibiliser les enfants, pour qu'ils intègrent très tôt ces gestes responsables.

Jonquières-Saint-Vincent, France

Dans quelle poubelle va le carton ? Le plastique, ça se recycle ? Et les piles usées, elles vont où ? Pour éviter de se poser ces questions au quotidien, mieux vaut adopter les bons réflexes le plus rapidement possible. Le syndicat Sud-Rhône Environnement, qui traite les déchets des ménages dans une cinquantaine de communes du Gard et des Bouches-du-Rhône, fait justement de la sensibilisation auprès du jeune public. "L'idée, c'est que cela devienne un réflexe pour les enfants dès le plus jeune âge", explique Emilie Julié, chargée de mission pour le syndicat.

Rendre ludique le tri sélectif

Ariane Genoud est institutrice à l'école primaire Fontcouverte de Jonquières-Saint-Vincent. Elle a sollicité une intervention du syndicat auprès de sa classe de CE1 : "Plusieurs collègues m'en avaient parlé. Le tri des déchets est au programme des CE1. Cet atelier va leur permettre de comprendre pourquoi c'est important de trier les déchets, d'en mesurer les bienfaits de manière concrète." Pendant une heure et demi, Sébastien Leymarie, animateur pour le syndicat, s'efforce de rendre ludique le concept de tri sélectif.

Les enfants sont repartis avec un joli diplôme de petit trieur en chef © Radio France

Différencier les types de déchet par le dessin, comprendre la chaîne du recyclage, mise en situation : pour l'animateur, qui intervient dans les écoles depuis une dizaine d'années, il faut passer par le jeu pour éduquer les jeunes enfants sur ce sujet : "Il ne faut pas que cela soit perçu comme quelque chose de pénible, il faut rendre ça amusant pour qu'il intègre ces réflexes. Et ça marche ! J'ai régulièrement des retours où j'apprends que ce sont les enfants qui donnent des conseils à leurs parents à la maison après les ateliers! (rires)". Aïdan, 7 ans, faisait déjà attention chez lui mais désormais, il peut afficher fièrement son diplôme du petit trieur en chef : "Le tri, c'est important à la maison, je connaissais déjà le code couleur par coeur !"