Trois écoles contraintes de fermer en Charente à cause du Covid

Dès mardi 25 janvier, aucun élève des écoles de Jauldes, Coulgens et Aunac-sur-Charente ne sera accueilli, et ce jusqu'à la fin de la semaine. La préfecture de Charente a pris la décision de les fermer à cause de nombreux cas de Covid au sein du personnel et des effectifs.