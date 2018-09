Mayenne, France

Des évaluations nationales pour les CP mais aussi les CE1, 6ème et 2nde. C'est une nouveauté de cette rentrée scolaire. Mais c'est surtout pour les CP que ça grince des dents, chez les enseignants et parents d'élèves. Des évaluations deux fois dans l'année, en septembre et en février, en français mais aussi en mathématiques. Les évaluations ont commencé lundi (le 17 septembre), les enfants vont avoir le droit à plusieurs tests sur plusieurs jours sur une durée de 20 minutes. "Des tests pas adaptés et surtout clivant" pour Stève Gaudin, enseignant en grande section, CP et CE1, il est également le secrétaire départemental du syndicat SNUDI-FO.

La maternelle réduite à une classe préparatoire pour le CP?

C'est la peur de la FCPE, l'association des parents d'élèves du public, qui craint une nouvelle réforme du primaire. Oui à une évaluation mais attention ça ne doit pas être anxiogène pour les petits qui n'ont parfois pas encore 6 ans. Ça ne doit non plus classer les enfants en mauvais et bons élèves. Scepticisme aussi de Stève Gaudin, qu'est-ce qui se cache derrière ses évaluations, une future réforme, un classement des élèves, des enseignants, des écoles....Beaucoup de questions...

Des repères pour la réussite, chaque enseignant pourra disposer d'un bilan individuel pour chaque élève

Voilà ce que l'on peut trouver sur le site internet du Ministère de l'Education Nationale. La page sur les évaluations parle de "connaissance des lettres, de la richesse du vocabulaire, de la conscience phonologique et phonémique et de la compréhension orale mais aussi de construction du nombre, de calcul, de dénombrement, de décomposition d'un nombre, ou encore de la connaissance de la ligne numérique". Un vocabulaire incompréhensible si on n'est pas dans l'enseignement. Si on regarde à quoi ressemble le cahier d'évaluation, il s'agit par exemple en français de reconnaitre les lettres dans une série et en mathématiques de compter le nombre de chats. Sachez que les parents auront les résultats de ces évaluations.