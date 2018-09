La nouvelle directrice académique de la Manche a confirmé ce mardi 3 fermetures de classes à Cerisy-la-Forêt, Gratot et Virandeville. Il n'y avait pas assez d'élèves inscrits ce lundi lors de la rentrée. Trois classes sont en revanche ouvertes et 9 à titre provisoire.

Manche, France

On connaît désormais la répartition définitive des classes pour la rentrée dans la Manche. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont passés dans les classes hier pour compter les élèves. 10 fermetures de classes étaient conditionnées au nombre d'élèves qui seraient effectivement inscrits pour la rentrée. Finalement seulement trois ferment effectivement leurs portes.

Trois fermetures de classes confirmées

Les regroupement pédagogiques (RPI) de Cerisy-la-forêt et de Gratot, près de Coutances, vont chacun perdre une classe. Pareil à Virandeville où deux familles nombreuses ont déménagé, et où il manque donc 8 élèves pour maintenir la troisième classe de l'école primaire, elle va fermer.

Pour le reste, toutes les classes sont maintenues dans le département, à Couville, Ducey, La Haye-Pesnel, Portbail, à l'école Lecroisey de Saint-Hilaire, à Sourdeval et à Giéville-Guiberville.

Trois ouvertures définitives, et neuf provisoires

La direction académique ouvre trois classes de façon définitive : l'une à l'école primaire Arthur le Duc de Torigny, les deux autres dans les RPI de Geffosses et de Saint-Martin-de-Bonfossé.

Neuf classes sont ouvertes à titre provisoire, c'est-à-dire avec un enseignant nommé pour un an seulement, à Beauchamps-Folligny, à l'école primaire des Palliers à Saint-Lô, au RPI Fleury-La Bloutière, au RPI de Feugères et Marchésieux, à l'école Gibert Zola de Cherbourg, à l'école primaire de Digosville, à l'école Bayet de Cherbourg, et à l'école de Villedieu. Un demi-poste est attribué à l'école Brès de La Glacerie, idem à l'école primaire de Brettebille-en-Saire.

Déception en revanche aux Moitiers d'Allonnes, une nouvelle classe devait ouvrir, finalement ce ne sera pas le cas.

L'école de La Polle à Cherbourg "jamais" menacée

Ce mardi, les parents d'élèves de l'école La Polle de Cherbourg ont manifesté contre la fermeture imprévue d'une classe à la rentrée. Elle ne fermera pas, il n'a même "jamais été question" de fermeture, répond la directrice académique. Elle parle de rumeurs, mais dit aussi que vu la baisse des effectifs rend plausible une réduction du nombre de classes... dans les prochaines années.