"Trois heures aller-retour pour aller corriger des copies du brevet" : des profs ardéchois en colère

Les syndicats enseignants ardéchois poussent un coup de gueule : le rectorat envoie des professeurs réaliser les corrections des épreuves du brevet de manière aléatoire dans le département. Certains vont avoir une heure et demi de route, du "n'importe quoi" selon le SNES-FSU.

Les élèves de troisième passent leur brevet ce jeudi et ce vendredi. Les professeurs sont convoqués mardi et mercredi dans d'autres établissements que les leurs. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais "habituellement on est convoqués dans des établissements à proximité" explique Yann Senot, co-secrétaire départemental du SNES-FSU en Ardèche.

"Cette année, il y a de vraies inégalités de traitement de la part du rectorat. Certains enseignants vont corriger le brevet dans la ville voisine de la leur. En revanche, j'ai des collègues à Vernoux ou à Guilherand-Granges qui doivent se rendre à Vals-les-Bains. D'autres à Lamastre vont devoir aller faire les corrections à Annonay" poursuit Yann Senot.

Ce qui nous heurte, c'est le manque de considération, c'est le fait qu'on puisse être traités comme des pions dans des dispositions absurdes - Vincent Gablin, professeur de Français à Guilherand-Granges

Vincent Gablin est professeur de français au collège Charles-de-Gaulle de Guilherand-Granges. Il n'est pas syndiqué, mais s'insurge. "Nous sommes convoqués pour certains à Privas, d'autres à Vals-les-Bains. Après une heure quarante cinq de route, c'est compliqué de se lancer dans des heures de correction non stop".

Le professeur de français ajoute être heurté par l'attitude du rectorat, qui a opposé une fin de non-recevoir face à leurs plaintes, "il n'y a pas de dialogue, c'est pénible". S'ajoute la question des frais. Yann Senot du SNES-FSU explique que les indemnités kilométriques sont calculées sur la base du tarif SNCF en deuxième classe. Et de conclure : "mais ils ne tiennent pas compte du coût de l'inflation et du prix de l'essence".