Trois lycéens Creusois en finale des Olympiades de sciences de l'ingénieur grâce à une voiture-coach

Jules, Samuel et Thibault ont inventé une petite voiture radiocommandée qui permet de se remettre à la course à pied. Leur projet a été sélectionné pour la finale des Olympiades de sciences de l'ingénieur jeudi.

Deux semaines avant le bac, une grosse épreuve attend trois jeunes Creusois jeudi 3 juin. Ils participent à la finale des Olympiades de sciences de l'ingénieur. Ce concours national récompense tous les ans les lycéens qui inventent des projets innovants. En Creuse, le lycée Favard de Guéret est en finale.

Cette année, les jeunes devaient mettre la science au service de la santé. L'équipe de Jules, Samuel et Thibault a imaginé une petite voiture connectée qui sert de coach pour la course à pied. Ils ont remporté le concours régional face à douze autres groupes ; ils représentent donc la Nouvelle-Aquitaine à Paris, aux côtés de l'équipe de Bayonne, également qualifiée.

ECOUTEZ - Dernière ligne droite avant la finale pour les lycéens de Favard ! Copier

Il s'agit d'un prototype de voiture connectée capable de servir de coach sportif. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Leur voiture radiocommandée permet d'aider les gens à se remettre au sport : vous programmez un entrainement, vous mettez un bracelet connecté autour du poignet et ensuite vous courrez en suivant le rythme de ce petit robot. La voiture surveille votre fréquence cardiaque et pourrait même appeler les secours en cas de malaise. "Ça sert de lièvre, ça ne remplacera pas un vrai coach sportif mais c'est une aide pour se remettre au sport en s'amusant tout en sécurité", expliquent Jules Mourlon et Samuel Rigaud. "On ne pense pas forcément à la commercialisation car c'est technique mais c'est un projet qui nous tient à cœur", ajoute Thibault Delooecker.

Entraînement pour le bac et l'avenir

Les trois lycéens ont enchaîné les heures supplémentaires ces derniers jours pour finir leur projet. "On est un peu sous pression !" souffle Samuel. Ils peuvent néanmoins compter sur les encouragements de leurs professeurs, comme Christophe Banting. Pour lui ce concours est un très bon entrainement pour la suite : "Deux élèves sur trois vont vers des classes préparatoires ou des études supérieures dans l'informatique. Ça ne fera que du bien pour leur préparation au bac et à l'avenir. Ils ont toutes leurs chances, ils sont très investis !"

ECOUTEZ - Jules Mourlon, Samuel Rigaud et Thibault Delooecker Copier

Jeudi ils auront dix minutes pour présenter leur projet, en visioconférence, devant un jury de professeurs et d'ingénieurs parisiens. Les noms des gagnants seront dévoilés jeudi après-midi à partir de 16h.