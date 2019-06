Trois lycéens de Châteauroux en route vers le concours Lépine

Châteauroux, France

Il est a trois roues, une caisse de stockage, une caméra dotée de capteurs et il se nomme "Médi'Rov". C'est un robot autonome qui transporte le matériel des ambulanciers.

"On a pensé à 'médi' comme médical et 'rov' comme 'rover'.... un robot médical." explique Kévin Blondeau, l'un des créateurs du projet.

Tout est parti d'un projet lycéen, Kévin Blondeau, Edwin Marest et Baptiste Descoux en terminale S option Science de l'Ingénieur. Ils ont comme consigne de mettre au point un objet dans le cadre leur études. Baptiste a une mère aux urgences du CHU de Châteauroux, cette dernière lui raconte les difficultés que rencontrent les ambulanciers dans leurs tâches quotidiennes : "Elle m'a dit qu'il leur arrivait d'avoir mal au dos, le matériel qu'ils transportent tous les jours et plusieurs fois par jour pèsent 70 kilos." , explique l'adolescent.

Accompagner le quotidien des ambulanciers

MédiRov est le fruit d'une année de travail. Il a été conçu en partenariat avec les équipes de l'hôpital afin qu'il réponde à leurs besoins. Le trio a eu comme vocation d'améliorer leur quotidien, explique Edwin "on a modifié la taille, les roues, et la matière du socle, afin qu'il soit plus maniable et plus léger".

Soutenus par leurs professeurs et deux entreprises berrichonnes, les trois petit génies ont décroché la médaille d'or au concours des jeunes inventeurs, à Monts (Indre-et-Loire), les 18 et 19 mai derniers.

Désormais, ils vont consacrer leur été à optimiser leur prototype afin de présenter leur Médi'Rov au célèbre Concours Lépine, le rendez-vous international des inventeurs.

Leur objectif : réduire la taille de leur robot et le rendre pliable.

Le concours Lépine se tient à Montpellier, du 11 au 21 octobre 2019.