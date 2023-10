Trois professeurs absents depuis la rentrée au lycée de Brette-les-Pins à cause d'un "problème administratif"

Les élèves commencent à trouver le temps long au lycée professionnel agricole de Brette-les-Pins, au sud du Mans. Depuis la rentrée, il manque trois postes d'enseignants à cause d'un "problème administratif". Au départ, il s'agissait de postes non affectés mais "ça vire désormais à l'absurde", expliquent les professeurs et agents de l'établissement en grève et rassemblés devant les grilles ce mardi 3 octobre 2023, exaspérés de voir le problème perdurer.

Dès les premiers jours de l'année scolaire, des contractuels ont en effet été trouvés pour assurer les cours. Mais leurs contrats doivent être validés et signés par le ministère de l'Agriculture, puis par le Service régional de la formation et du développement (SRFD), équivalent du rectorat pour les lycées agricoles. Mais depuis un mois, les contrats sont bloqués sans explication. "C'est une histoire de lourdeur administrative", explique Sophie Desnoyers, professeure de français et histoire géographie. "C'est ubuesque, invraisemblable", s'indigne-t-elle.

200 heures de cours perdues

Les élèves d'une classe de troisième sont ainsi privés de cours de mathématiques, de sciences économiques et d'EPS. Plus globalement, tous les élèves (205 au total) sont impactés. "On a calculé. Ils ont déjà perdu 200 heures en un mois", affirme Eric Astier, prof de maths et délégué Snetap FSU. "Ce qui est dingue, c'est que les collègues contractuels sont chez eux, à la maison, à attendre que cela se débloque".

De leur côté, les lycéens multiplient les heures de permanence. "On peut en avoir trois ou quatre sur une seule journée. C'est décourageant", raconte Romain, en seconde. "La rentrée, c'est normalement le moment où on travaille le plus, où on est le plus motivés. Mais là, il nous manque tellement de profs qu'on ne peut pas vraiment commencer l'année. Moi ça me démotive, c'est clair".

Les contractuels pourraient partir

Outre la démotivation des élèves, il y a un risque de voir les professeurs contractuels, lassés d'attendre leur contrat, partir dans d'autres établissements. Ce serait problématique en mathématiques, matière dans laquelle il y a une pénurie d'enseignants souligne Eric Astier : "On sait que c'est une denrée rare. Le prof de maths pourrait être débauché rapidement. Pour l'instant, il patiente mais combien de temps encore ?".

Toutefois, la situation serait en passe de se normaliser, précise le délégué syndical. Les contrats pourraient être validés dans les prochaines heures. "Mais ce que l'on nous dit depuis plusieurs semaines. On espère que cette fois, c'est la bonne".