Trop vétuste, l'école maternelle de Thénezay ne rouvrira pas

Fermée en urgence ce vendredi 5 mars, l'école maternelle Augustine-Fouillée de Thénezay dans les Deux-Sèvres ne rouvrira pas. La communauté de communes Parthenay-Gâtine envisage d'installer des modulaires et à plus long terme la création d'un nouveau bâtiment.

L'école maternelle Augustine-Fouillée de Thénezay dans les Deux-Sèvres ne rouvrira pas. Elle avait fermé ses portes en urgence en fin de semaine dernière à cause d'anomalies dans le bâtiment. Un mur menaçait de s'effondrer. Depuis ce lundi 8 mars, la vingtaine d'élèves des deux classes de l'école et le personnel sont accueillis dans les locaux de l’accueil de loisirs. A court terme, la communauté de communes Parthenay-Gâtine voit pour installer des modulaires. Une solution pour un an et demi - deux ans car, à plus long terme, la collectivité envisage la construction d'un bâtiment neuf pour accueillir la maternelle.